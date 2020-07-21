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Белорусский акселератор KrokIT начал отбор стартапов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

KrokIT принимает заявки от стартапов, которые хотят пройти трехмесячную программу акселератора. Участников ждут семинары, тренинги, мастер-классы, поддержка трекеров, а также встречи с экспертами и инвесторами. Подать заявку можно до 8 сентября.

Белорусский акселератор KrokIT начал отбор стартапов

Присоединиться к акселератору могут стартапы с идеей или готовым продуктом. Преимущество у проектов, которые в перспективе смогут выйти на зарубежные рынки (США, Китай, развитые европейские страны). Организаторам интересны следующие сферы:

  • информационные технологии;
  • онлайн-бизнес;
  • hardware-продукты;
  • производство;
  • услуги.

Участников ждут занятия по темам:
  • подбор команды;
  • нетворкинг;
  • анализ рынка и конкурентов;
  • правовые аспекты предпринимательства;
  • основы бухгалтерского учета;
  • воронка продаж;
  • работа со СМИ;
  • оформление презентаций;
  • поиск инвесторов и другим.

В акселератор отберут 30 стартапов, которые за три месяца пройдут образовательную программу, поработают над своими проектами с трекерами, получат консультации от экспертов, а также пообщаются с инвесторами, представителями корпораций и фондов.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте KrokIT.

Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock

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