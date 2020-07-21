Белорусский акселератор KrokIT начал отбор стартапов
KrokIT принимает заявки от стартапов, которые хотят пройти трехмесячную программу акселератора. Участников ждут семинары, тренинги, мастер-классы, поддержка трекеров, а также встречи с экспертами и инвесторами. Подать заявку можно до 8 сентября.
Присоединиться к акселератору могут стартапы с идеей или готовым продуктом. Преимущество у проектов, которые в перспективе смогут выйти на зарубежные рынки (США, Китай, развитые европейские страны). Организаторам интересны следующие сферы:
- информационные технологии;
- онлайн-бизнес;
- hardware-продукты;
- производство;
- услуги.
Участников ждут занятия по темам:
- подбор команды;
- нетворкинг;
- анализ рынка и конкурентов;
- правовые аспекты предпринимательства;
- основы бухгалтерского учета;
- воронка продаж;
- работа со СМИ;
- оформление презентаций;
- поиск инвесторов и другим.
В акселератор отберут 30 стартапов, которые за три месяца пройдут образовательную программу, поработают над своими проектами с трекерами, получат консультации от экспертов, а также пообщаются с инвесторами, представителями корпораций и фондов.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте KrokIT.
Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock
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