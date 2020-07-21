Белорусский акселератор KrokIT начал отбор стартапов

KrokIT принимает заявки от стартапов, которые хотят пройти трехмесячную программу акселератора. Участников ждут семинары, тренинги, мастер-классы, поддержка трекеров, а также встречи с экспертами и инвесторами. Подать заявку можно до 8 сентября.

Присоединиться к акселератору могут стартапы с идеей или готовым продуктом. Преимущество у проектов, которые в перспективе смогут выйти на зарубежные рынки (США, Китай, развитые европейские страны). Организаторам интересны следующие сферы:



информационные технологии;

онлайн-бизнес;

hardware-продукты;

производство;

услуги.

подбор команды;

нетворкинг;

анализ рынка и конкурентов;

правовые аспекты предпринимательства;

основы бухгалтерского учета;

воронка продаж;

работа со СМИ;

оформление презентаций;

поиск инвесторов и другим.

Участников ждут занятия по темам:

В акселератор отберут 30 стартапов, которые за три месяца пройдут образовательную программу, поработают над своими проектами с трекерами, получат консультации от экспертов, а также пообщаются с инвесторами, представителями корпораций и фондов.



Узнать подробности и подать заявку можно на сайте KrokIT.





Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock