Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус сити холл» могут достигнуть 3–4 млрд рублей за выходные 23–24 марта. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на InterMedia.

Потери организаторов массовых мероприятий после теракта в «Крокусе» могут составить до 3–4 млрд рублей