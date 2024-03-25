Потери организаторов массовых мероприятий после теракта в «Крокусе» могут составить до 3–4 млрд рублей

Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус сити холл» могут достигнуть 3–4 млрд рублей за выходные 23–24 марта. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на InterMedia.
Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич отметил, что убытки от полной отмены «нескольких сотен» концертов и театральных представления в столице уже достигли 250–350 млн рублей.
Эксперты и участники рынка затруднились дать оценку финансовым потерям концертной индустрии в более далекой перспективе. Сейчас организаторы ведут переговоры с площадками о дальнейшихих отменах или переносе концертов, сообщил гендиректор группы компаний NCA Михаил Шурыгин.
После теракта спрос на развлекательные мероприятия уже в среднесрочной перспективе уменьшится приблизительно на 30%, считают в «MTC Live». В 70% оценивают снижение посетителей концертов в ближайшие две недели в клубах Base и Arbat21.
- Теракт случился вечером 22 марта в «Крокус сити холле» (Красногорск), где должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». Всего зал «Крокуса» вмещает в себя 7200 человек, рок-группа в своей группе в «ВКонтакте» ранее сообщила о солдауте.
- В Минкультуры 22 марта анонсировали отмену массовых мероприятий в федеральных учреждениях культуры в «ближайшие дни». Такие же меры приняли относительно всех массовых мероприятий в Москве, Петербурге, Подмосковье и других российских регионах.
Фото на обложке: Unsplash
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