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Потери организаторов массовых мероприятий после теракта в «Крокусе» могут составить до 3–4 млрд рублей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус сити холл» могут достигнуть 3–4 млрд рублей за выходные 23–24 марта. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на InterMedia.

Потери организаторов массовых мероприятий после теракта в «Крокусе» могут составить до 3–4 млрд рублей
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Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич отметил, что убытки от полной отмены «нескольких сотен» концертов и театральных представления в столице уже достигли 250–350 млн рублей.

Эксперты и участники рынка затруднились дать оценку финансовым потерям концертной индустрии в более далекой перспективе. Сейчас организаторы ведут переговоры с площадками о дальнейшихих отменах или переносе концертов, сообщил гендиректор группы компаний NCA Михаил Шурыгин.

После теракта спрос на развлекательные мероприятия уже в среднесрочной перспективе уменьшится приблизительно на 30%, считают в «MTC Live». В 70% оценивают снижение посетителей концертов в ближайшие две недели в клубах Base и Arbat21.

  • Теракт случился вечером 22 марта в «Крокус сити холле» (Красногорск), где должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». Всего зал «Крокуса» вмещает в себя 7200 человек, рок-группа в своей группе в «ВКонтакте» ранее сообщила о солдауте.
  • В Минкультуры 22 марта анонсировали отмену массовых мероприятий в федеральных учреждениях культуры в «ближайшие дни». Такие же меры приняли относительно всех массовых мероприятий в Москве, Петербурге, Подмосковье и других российских регионах.

Фото на обложке: Unsplash

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