Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сеть «Крошка Картошка» впервые за 25 лет проведет ребрендинг

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» проведет ребрендинг к своему 25-летию. Изменениями компания планирует привлечь молодежь и заговорить с ней на одном языке. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Сеть «Крошка Картошка» впервые за 25 лет проведет ребрендинг

За разработку отвечало креативное агентство The Clients. Изменения затронут фирменные цвета, стиль, логотип, униформу персонала. Цвета станут мягче и теплее, чтобы создать ощущение домашнего уюта, отмечают в компании.

Из логотипа исчезнет зеленый круг и дублирование названия сети. Шеф-повар — фирменный персонаж и символ «Крошки Картошки» с момента ее основания — останется. В атрибутике бренда появятся и другие герои: кошка Картошка и городские жители. 

Новый слоган — «Наполняем теплотой». Он отразит миссию компании и общую концепцию заведений сети — возможности выбрать наполнители для печеного картофеля.

В сети также расширят меню — появится линейка фирменных десертов, а также новый формат картофеля — картофельный мэш.

Переход сети на новый брендбук начнется 6 сентября — он затронет все собственные и франчайзинговые точки. Однако общий архитектурный дизайн существующих кафе будет меняться поэтапно.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте
  • Ранее глава сети Сергей Зайцев сообщил, что открыть кафе «Крошка Картошка» по франшизе стоит от 3 млн рублей за фудтрак до 7 млн рублей за отдельную точку с посадочными местами.

Фото на обложке: «Крошка Картошка»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Ёбидоёби» пообещала подарить франшизу тем, кто найдет миниатюрные копии ресторанов в своем городе
  2. 2 «Цифровой сомелье» The Winest основателя Burger Heroes привлек $800 тыс.
  3. 3 Сервис доставки готовых блюд Grow Food выйдет в офлайн
  4. 4 «Азбука вкуса» откроет первый минимаркет по франшизе
  5. 5 «Человечеству нужен новый источник еды» — интервью с основателем компании-производителя белка из насекомых FlyFeed
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

10 сентября 2023

MGIMO Ventures Tashkent

Все ВОЗМОЖНОСТИ