Сеть «Крошка Картошка» впервые за 25 лет проведет ребрендинг

Российская сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка» проведет ребрендинг к своему 25-летию. Изменениями компания планирует привлечь молодежь и заговорить с ней на одном языке. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
За разработку отвечало креативное агентство The Clients. Изменения затронут фирменные цвета, стиль, логотип, униформу персонала. Цвета станут мягче и теплее, чтобы создать ощущение домашнего уюта, отмечают в компании.
Из логотипа исчезнет зеленый круг и дублирование названия сети. Шеф-повар — фирменный персонаж и символ «Крошки Картошки» с момента ее основания — останется. В атрибутике бренда появятся и другие герои: кошка Картошка и городские жители.
Новый слоган — «Наполняем теплотой». Он отразит миссию компании и общую концепцию заведений сети — возможности выбрать наполнители для печеного картофеля.
В сети также расширят меню — появится линейка фирменных десертов, а также новый формат картофеля — картофельный мэш.
Переход сети на новый брендбук начнется 6 сентября — он затронет все собственные и франчайзинговые точки. Однако общий архитектурный дизайн существующих кафе будет меняться поэтапно.
- Ранее глава сети Сергей Зайцев сообщил, что открыть кафе «Крошка Картошка» по франшизе стоит от 3 млн рублей за фудтрак до 7 млн рублей за отдельную точку с посадочными местами.
Фото на обложке: «Крошка Картошка»
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