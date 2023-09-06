Рекордные вложения в покупку софта, стоимость открытия кафе «Крошка Картошка»: главное 6 сентября

Карина Пардаева
GeoPost планирует продать российскую службу доставки DPD, открыть кафе «Крошка Картошка» по франшизе стоит от 3 млн рублей и другие события 6 сентября.
Рекордные вложения в покупку софта, стоимость открытия кафе «Крошка Картошка»: главное 6 сентябряКарина Пардаева
Бизнес
- В августе 2023 года продажи приставок Xbox и PlayStation в России выросли в августе в три раза. Рост спроса подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries и Ozon.
- В 2022 году российские компании вложили в покупку и разработку компьютерного ПО рекордные 310,3 млрд рублей. В среднем это 3,8 млн рублей на каждое предприятие.
- Открыть кафе «Крошка Картошка» по франшизе стоит от 3 млн рублей за фудтрак до 7 млн рублей за отдельную точку с посадочными местами, узнали РИА Новости.
- Французская группа GeoPost ведет переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD с «Деловыми линиями» и ПЭК.
Технологии и сервисы
- Более 70% российских компаний не страхуют данные от утечек. В 14% случаев ущерб от потери данных превышает 1 млн рублей.
Транспорт
- Авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей, сообщила прес-сслужюа компании.
Фото на обложке: Andrii Yalanskyi /
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