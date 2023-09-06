Французская GeoPost решила продать свою российскую службу доставки DPD

Французская группа GeoPost ведет переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD с «Деловыми линиями» и ПЭК. У компании налаженные логистические мощности для доставки грузов по всей России, сообщил «Коммерсантъ».

Доставка DPD работает в 35 тыс. населенных пунктов России и ЕАЭС, а также по 200 странам мира. Выручка «ДПД Рус» в 2022 году снизилась на 24,2%, до 14,88 млрд рублей, чистая прибыль — на 91,4%, до 99 млн рублей.

Сделку может осложнить возможное привлечение GeoPost к делу о банкротстве оператора постаматов PickPoint, одним из акционеров которой является французская компания, предупредили юристы.

Сервис доставки посылок PickPoint в апреле решил прекратить работу в России. Решение объясняется финансовыми сложностями бизнеса. Задолженность объявившей о банкротстве сети постаматов PickPoint превысила 2,6 млрд рублей. С начала 2023 года на компанию было подано 444 иска на сумму 821,3 млн рублей.

Фото на обложке: GeoPost / Shutterstock