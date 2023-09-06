Российский бизнес вложил в покупку и разработку софта рекордные 310,3 млрд рублей

В 2022 году российские компании вложили в покупку и разработку компьютерного ПО рекордные 310,3 млрд рублей. В среднем это 3,8 млн рублей на каждое предприятие, сообщила FinExpertiza.

Больше всего денег на компьютерный софт выделял бизнес в Тюменской области — 10,9 млн рублей на одно предприятие, Москве — 10,3 млн рублей, Санкт-Петербурге — 9,1 млн рублей, Магаданской области — 8,9 млн рублей, Ямало-Ненецкого автономного округа — 4,5 млн рублей.

Меньше всего денег на ПО расходовал крупный и средний бизнес Калмыкии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чечни.

По словам аналитиков, на увеличении вложений сказались уход с российского рынка иностранных разработчиков ПО и модернизация IT-инфраструктуры.

С марта 2022 года цены на российское программное обеспечение (ПО) выросли на 30-50%. Пользователи связывают тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Разработчики отчасти признали рост цен, но более умеренный — на 10-15%.

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