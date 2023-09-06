ФАС отклонила идеи маркетплейсов по работе с ПВЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила на доработку стандарты взаимодействия между маркетплейсами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщается в письме замглавы ФАС Петра Иванова, адресованном Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет Forbes.

Документ дает больше прав онлайн-площадкам, чем их партнерам.

Регулирующий документ участники рынка подготовили после весенней забастовки владельцев ПВЗ. Стандарты обязывают маркетплейсы уведомлять партнеров обо всех изменениях в оферте не менее чем за 14 дней, включают запрет на штрафы «задним числом», на изменение системы рейтингов и др.

Подразумевается также, что штрафы можно начислить только при наличии доказательств вины или если пункт выдачи не оспорил эту вину за 7 дней.

В письме представителя ФАС утверждается, что текущая версия стандартов нарушает основной принцип взаимодействия участников коммерческого оборота, а именно равенство сторон.

ФАС обнаружила следующие недостатки:

недостаточно четко прописаны сроки и процесс уведомления об изменениях в офертах для ПВЗ,

30 дней, которые предложено выделить для рассмотрения спорных ситуаций, «не соответствуют условиям оперативности»,

недостаточно четко прописано, как можно закрыть или ограничить деятельность пунктов, а их владельцам предоставлено только семь дней, чтобы опровергнуть штраф,

сроки рассмотрения претензий в адрес самих маркетлейсов не определены.

Антимонопольное ведомство считает, что отдельные пункты документа «дают риски злоупотреблений со стороны маркетплейсов», и рекомендуют четче прописать, за нарушение каких обязанностей онлайн-площадки могут штрафовать владельцев ПВЗ. ФАС также настаивает, чтобы обо всех удержаниях владельцев ПВЗ уведомляли предварительно.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что маркетплейсы уже учли значительную часть предложений. В Ozon и «Яндекс.Маркете» не стали комментировать ответ ФАС.

В июле документ был согласован комиссией Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.

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