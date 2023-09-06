ФАС отклонила идеи маркетплейсов по работе с ПВЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила на доработку стандарты взаимодействия между маркетплейсами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщается в письме замглавы ФАС Петра Иванова, адресованном Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет Forbes.
Документ дает больше прав онлайн-площадкам, чем их партнерам.
Регулирующий документ участники рынка подготовили после весенней забастовки владельцев ПВЗ. Стандарты обязывают маркетплейсы уведомлять партнеров обо всех изменениях в оферте не менее чем за 14 дней, включают запрет на штрафы «задним числом», на изменение системы рейтингов и др.
Подразумевается также, что штрафы можно начислить только при наличии доказательств вины или если пункт выдачи не оспорил эту вину за 7 дней.
В письме представителя ФАС утверждается, что текущая версия стандартов нарушает основной принцип взаимодействия участников коммерческого оборота, а именно равенство сторон.
ФАС обнаружила следующие недостатки:
- недостаточно четко прописаны сроки и процесс уведомления об изменениях в офертах для ПВЗ,
- 30 дней, которые предложено выделить для рассмотрения спорных ситуаций, «не соответствуют условиям оперативности»,
- недостаточно четко прописано, как можно закрыть или ограничить деятельность пунктов, а их владельцам предоставлено только семь дней, чтобы опровергнуть штраф,
- сроки рассмотрения претензий в адрес самих маркетлейсов не определены.
Антимонопольное ведомство считает, что отдельные пункты документа «дают риски злоупотреблений со стороны маркетплейсов», и рекомендуют четче прописать, за нарушение каких обязанностей онлайн-площадки могут штрафовать владельцев ПВЗ. ФАС также настаивает, чтобы обо всех удержаниях владельцев ПВЗ уведомляли предварительно.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что маркетплейсы уже учли значительную часть предложений. В Ozon и «Яндекс.Маркете» не стали комментировать ответ ФАС.
В июле документ был согласован комиссией Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
- 2 Французская GeoPost решила продать свою российскую службу доставки DPD
- 3 Сервис доставки готовых блюд Grow Food выйдет в офлайн
- 4 Высокая конкуренция, низкий чек. Что будет с рынком доставки во второй половине 2023 года
- 5 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше
ВОЗМОЖНОСТИ
08 сентября 2023
09 сентября 2023
10 сентября 2023