В августе 2023 года продажи приставок Xbox и PlayStation в России выросли в августе в три раза. Рост спроса на них «Известиям» подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries и Ozon.
Это произошло благодаря стабилизации ситуации с товарными запасами за счет налаживания цепочек поставок, привлекательным ценовым предложениям, на продажах также сказался выход игровых новинок, отметили эксперты.
- В апреле Microsoft полностью прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России «из-за текущей ситуации». В компании посоветовали обращаться в магазины, где была куплена приставка.
- В августе Sony Interactive Entertainment, которая отвечает за выпуск игровых консолей PlayStation, подала в России с начала 2023 года 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды. Все разбирательства касаются нарушений прав на товарные знаки PlayStation.
Фото на обложке: Unsplash
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