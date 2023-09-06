Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Продажи приставок Xbox и PlayStation в России выросли в августе в три раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В августе 2023 года продажи приставок Xbox и PlayStation в России выросли в августе в три раза. Рост спроса на них «Известиям» подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries и Ozon.

Продажи приставок Xbox и PlayStation в России выросли в августе в три раза

Это произошло благодаря стабилизации ситуации с товарными запасами за счет налаживания цепочек поставок, привлекательным ценовым предложениям, на продажах также сказался выход игровых новинок, отметили эксперты. 

  • В апреле Microsoft полностью прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России «из-за текущей ситуации». В компании посоветовали обращаться в магазины, где была куплена приставка.
  • В августе Sony Interactive Entertainment, которая отвечает за выпуск игровых консолей PlayStation, подала в России с начала 2023 года 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды. Все разбирательства касаются нарушений прав на товарные знаки PlayStation. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минфин в сентябре увеличит в семь раз покупку иностранной валюты и золота
  2. 2 87 компаний переехали в российские офшоры по итогам первого полугодия 2023 года
  3. 3 Сбербанк запустил переводы в банки Казахстана на карты Visa и Mastercard
  4. 4 «Ёбидоёби» пообещала подарить франшизу тем, кто найдет миниатюрные копии ресторанов в своем городе
  5. 5 Временный управляющий выявил у российской «дочки» Google признаки преднамеренного банкротства
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

10 сентября 2023

MGIMO Ventures Tashkent

Все ВОЗМОЖНОСТИ