Sony с начала 2023 года подала в России 25 исков о защите бренда

Японская Sony Interactive Entertainment, которая отвечает за выпуск игровых консолей PlayStation, подала в России с начала 2023 года 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды, пишет «Коммерсантъ».

Все разбирательства, по которым в картотеке арбитражных дел есть документы, касаются нарушений прав на товарные знаки PlayStation. В двух случаях суд удовлетворил требования полностью, еще в трех — частично. Оставшиеся иски находятся на рассмотрении.

Как минимум два рассмотренных дела связаны с продажей контрафактных геймпадов на Wildberries. Сам марткеплейс заявил, что «круглосуточно мониторит» ассортимент товаров, а компании могут разрешать споры, используя «цифровой арбитраж» площадки.

Газета отмечает, что количество исков, поданных с начала года, превосходит уровень, типичный для дочерних компаний Sony в годы до начала военных действий на Украине.

В 2013 году суды рассмотрели 11 исков со стороны предшественницы SIE в Европе — Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) — к ИП и магазинам электроники. В последующие годы исков со стороны дочерних компаний Sony, включая российскую «Сони Электроникс», было меньше.

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