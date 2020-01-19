РБК узнал о продаже основателем «Крошки-картошки» части бизнеса

Один из первых франчайзи сети «Крошка-картошка» Денис Деко стал совладельцем части этого бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Деко в декабре прошлого года получил 50%-ную долю в ООО «Краш» и ООО «Сатурн», занимающихся ресторанной деятельностью и имеющих лицензию на товарный знак «Крошка-Картошка».

Такая же доля перешла к нему в ноябре—декабре еще в пяти ООО, связанных с «Крошкой-Картошкой»: «Кивин», «Орион», «Юнифуд», «Галактика» и «Доминион». До этого единственным владельцем всех семи компаний был Андрей Конончук, один из основателей «Крошки-Картошки».

Управляющей компанией всех семи юрлиц выступает ООО «Эра картофеля», на которое зарегистрированы домены «крошка-картошка.рф» и «крошкакартошка.рф». Единственный учредитель «Эры картофеля», согласно данным ЕГРЮЛ, — Лариса Науменко.

О планах «Крошки-Картошки» провести реструктуризацию и привлечь новых партнеров слышал топ-менеджер одной из сетей ресторанов быстрого питания. Деко — один из первых франчайзи, который начал работать с «Крошкой-Картошкой» после ее основания, но затем отошел от управления франшизой, рассказал изданию бывший сотрудник компании.

Деко стал совладельцем части бизнеса, которая приносит более 20% совокупной выручки «Крошки-Картошки»: такая доля приходится на перечисленные юрлица, подсчитал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, выручка всей сети по итогам 2019 года сократилась и составила 1,8 млрд рублей.



Собеседник РБК на ресторанном рынке оценивает весь бизнес «Крошки-Картошки» от $5 млн до $20 млн.

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