Кроссовер Forthing T5 отечественной сборки представили в России

Компактный кроссовер Forthing T5, сборку которого ведут в Калиниграде, выходит на рынок России.

«Известия» пишут, что ценник на автомобиль установят в пределах 1,9 миллиона рублей, а это значительно ниже ранее заявленной цены.

Новинку собирают на калининградском заводе «Автотор», там же производят другие модели Forthing.

Модель T5 имеет 1,5-литровый двигатель мощностью 144 л.с., он разработан по технологии Mitsubishi. А еще автомобиль имеет много опций, в том числе бесключевой доступ, контроль устойчивости, помощь при спуске и другие «фишки».

Отметим, что Forthing T5 станет четвертой моделью этого бренда в нашей стране. До этого россияне смогли оценить модификации T5 Evo, Yacht и M7.

Ранее мы рассказывали о том, что бренд Kia представил кроссовер EV3 с ИИ на основе ChatGPT.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock