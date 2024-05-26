TechCrunch: Kia представила кроссовер EV3 с ИИ на основе ChatGPT

Корейская корпорация Kia показала новый автомобиль EV3, который интегрирован с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание TechCrunch.
В электрокаре есть бортовой компьютер с голосовым помощником. Это значительно переработанная версия популярного чат-бота от OpenAI. Его называют первым автомобилем со встроенным ChatGPT.
Водитель голосом сможет переключать музыку и радио. У него также будет возможность строить маршруты, управлять другими функциями автомобиля. Кроме этого, он имеет два мультимедийных экрана — для водителя и пассажира.
Kia EV3 получил аккумулятор на 81,4 киловатт-часов. Это обеспечит запас хода на 600 километров. Разгон до 100 км/час достигается за 7,5 секунд. Автомобиль получился компактным, он подойдет для поездок по городу. В Южной Корее его начнут продавать в июле, а в США и Европе несколько позже.
Ранее мы рассказывали о том, какие новые китайские автомобили можно купить в 2024 году в России. За небольшой срок они прошли путь от пугающего и неизвестного до настолько обыденного, что в принципе стали ассоциироваться с понятием иномарки.
Фото на обложке: ArtisticOperations /
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