Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

TechCrunch: Kia представила кроссовер EV3 с ИИ на основе ChatGPT

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Корейская корпорация Kia показала новый автомобиль EV3, который интегрирован с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание TechCrunch.

TechCrunch: Kia представила кроссовер EV3 с ИИ на основе ChatGPT

В электрокаре есть бортовой компьютер с голосовым помощником. Это значительно переработанная версия популярного чат-бота от OpenAI. Его называют первым автомобилем со встроенным ChatGPT.

Водитель голосом сможет переключать музыку и радио. У него также будет возможность строить маршруты, управлять другими функциями автомобиля. Кроме этого, он имеет два мультимедийных экрана — для водителя и пассажира.

Kia EV3 получил аккумулятор на 81,4 киловатт-часов. Это обеспечит запас хода на 600 километров. Разгон до 100 км/час достигается за 7,5 секунд. Автомобиль получился компактным, он подойдет для поездок по городу. В Южной Корее его начнут продавать в июле, а в США и Европе несколько позже.

Ранее мы рассказывали о том, какие новые китайские автомобили можно купить в 2024 году в России. За небольшой срок они прошли путь от пугающего и неизвестного до настолько обыденного, что в принципе стали ассоциироваться с понятием иномарки.

Фото на обложке: ArtisticOperations / https://pixabay.com/

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11 лидеров, меняющих искусственный интеллект, — от Сэма Альтмана до «крестной матери ИИ»
  2. 2 Навороченные и незамысловатые: как выглядят автомобили богатейших айтишников мира
  3. 3 Все, что вы хотели знать про судьбоносный для Generative AI судебный иск
  4. 4 Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами
  5. 5 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2024

Южный ИТ-парк

27 мая 2024

Venture Games

27 мая 2024

Поддержка будет

Все ВОЗМОЖНОСТИ