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Аркадий Новиков запустил на месте ушедшей Krispy Kreme новую сеть пончиковых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ресторатор Аркадий Новиков открыл на месте ушедшей из России американской сети кондитерских Krispy Kreme новые кафе с пончиками Krunchy Dream. Об этом сообщает РБК.

Аркадий Новиков запустил на месте ушедшей Krispy Kreme новую сеть пончиковых

Krispy Kreme свернула бизнес в России во втором квартале на фоне спецоперации на Украине. До закрытия в стране работало 30 заведений по франшизе.

Партнер Krispy Kreme в России, развивавший сеть кондитерских по договору франшизы, был ресторатор Аркадий Новиков (ему принадлежит холдинг Novikov Group, в который входит более 265 действующих ресторанов, в том числе «Магадан», «Сыроварня», Avocado Queen, Farш и другие). 

В конце сентября одно из юрлиц ресторатора — ООО «Глазурь» — обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарных знаков Krunchy Dream и «Кранчи Дрим» (класс изготовления кондитерских изделий, кофе и работы общепита).

Сотрудник одного из кафе Krunchy Dream сообщил изданию, что ребрендинг случился после ухода Krispy Kreme из России, но отметил, что «пончики остались те же».

Фото на обложке: Unsplash

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