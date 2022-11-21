Аркадий Новиков запустил на месте ушедшей Krispy Kreme новую сеть пончиковых

Ресторатор Аркадий Новиков открыл на месте ушедшей из России американской сети кондитерских Krispy Kreme новые кафе с пончиками Krunchy Dream. Об этом сообщает РБК.
Krispy Kreme свернула бизнес в России во втором квартале на фоне спецоперации на Украине. До закрытия в стране работало 30 заведений по франшизе.
Партнер Krispy Kreme в России, развивавший сеть кондитерских по договору франшизы, был ресторатор Аркадий Новиков (ему принадлежит холдинг Novikov Group, в который входит более 265 действующих ресторанов, в том числе «Магадан», «Сыроварня», Avocado Queen, Farш и другие).
В конце сентября одно из юрлиц ресторатора — ООО «Глазурь» — обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарных знаков Krunchy Dream и «Кранчи Дрим» (класс изготовления кондитерских изделий, кофе и работы общепита).
Сотрудник одного из кафе Krunchy Dream сообщил изданию, что ребрендинг случился после ухода Krispy Kreme из России, но отметил, что «пончики остались те же».
Фото на обложке: Unsplash
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