Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Just AI разрешит пользоваться своими технологиями для обучения студентов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик систем разговорного искусственного интеллекта Just AI, в числе кейсов которого чат-боты и помощники для ведущих российских компаний, позволит образовательным организациям, в частности, ВУЗам, использовать свои технологии для обучения студентов.

Just AI разрешит пользоваться своими технологиями для обучения студентов

Интерес к предложению разработчика уже проявили в СПбГУ, МФТИ и ИТМО, сообщили в Just AI. В ИТМО, например, отметили, что «полученные навыки пригодятся студентам для дальнейшего трудоустройства».

«Практикоориентированность – краеугольный камень современного профессионального образования. Добавление разговорного ИИ в базу знаний наших студентов – это еще один шаг к созданию востребованного конкурентоспособного специалиста», – подчеркнул декан факультета цифровых трансформаций университета ИТМО Семен Краев.

В рамках предоставляемой академической программы Just AI даст доступ к визуальному конструктору для создания ИИ-ботов Aimylogic, платформе для разработки разговорных решений JAICP, сервису понимания естественного языка CAILA и фреймворку с открытым исходным кодом JAICF.

В Just AI отметили, что их технологии можно будет использовать исключительно в образовательных и некоммерческих целях.

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

Чтобы стать участником образовательной программы, организации нужно нужно обратиться к разработчику с описанием планируемого курса, добавили в компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Just Ai / Facebook.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ex-партнеры голландского бюро создали бесплатный сервис для проектирования квартиры «под ключ»
  2. 2 «ИКЕА» показала как сделать «хрущевку» удобной для инвалидов
  3. 3 Facebook отказала российским властям по каждому запросу о выдаче данных пользователей
  4. 4 «Альфа-Банк» запустил бесплатную онлайн-регистрацию юридических лиц
  5. 5 «Почта России» начнёт продавать российское вино онлайн
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2021

Хакатон Program boost в сфере edtech

21 мая 2021

VTBxMGNT Хакатон

21 мая 2021

Sovcombank Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ