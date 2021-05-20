Just AI разрешит пользоваться своими технологиями для обучения студентов

Разработчик систем разговорного искусственного интеллекта Just AI, в числе кейсов которого чат-боты и помощники для ведущих российских компаний, позволит образовательным организациям, в частности, ВУЗам, использовать свои технологии для обучения студентов.

Интерес к предложению разработчика уже проявили в СПбГУ, МФТИ и ИТМО, сообщили в Just AI. В ИТМО, например, отметили, что «полученные навыки пригодятся студентам для дальнейшего трудоустройства».

«Практикоориентированность – краеугольный камень современного профессионального образования. Добавление разговорного ИИ в базу знаний наших студентов – это еще один шаг к созданию востребованного конкурентоспособного специалиста», – подчеркнул декан факультета цифровых трансформаций университета ИТМО Семен Краев.

В рамках предоставляемой академической программы Just AI даст доступ к визуальному конструктору для создания ИИ-ботов Aimylogic, платформе для разработки разговорных решений JAICP, сервису понимания естественного языка CAILA и фреймворку с открытым исходным кодом JAICF.

В Just AI отметили, что их технологии можно будет использовать исключительно в образовательных и некоммерческих целях.

Чтобы стать участником образовательной программы, организации нужно нужно обратиться к разработчику с описанием планируемого курса, добавили в компании.

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Фото на обложке: Just Ai / Facebook.com