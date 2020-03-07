Совладелец HeadHunter и BlaBlacar вышел из холдинга «Выбери радио»

ООО «Новый медиа холдинг», принадлежащее Ивану Таврину, довело свою долю с 59,08% до 87,44% в ООО «Холдинг «Выбери радио». Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и СПАРК.

Издание отмечает, что Таврин увеличил свою долю после сделки с инвестфондом «Эльбрус Капитал» (ему принадлежало 20% компании) и его сооснователем Дмитрием Крюковым (8,36% компании).

Таврин и Крюков от комментариев отказались, пишет РБК.

В «Выбери радио» входят 95 радиостанций в 18 городах России, которые ретранслируют на регионы популярные станции: «Европа Плюс», «Ретро FM», «Авторадио» и другие.

Среди совладельцев холдинга: семья вице-президента МТС Игоря Мишина (6,92%), член совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Сергеев (1,67%), Евгений Чермашенцев (1,6%), Алексей Седов (2,2%) и Давид Паньков (0,17%).



По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на 2018 год выручка «Выбери радио» по МСФО составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 112 млн рублей.



В портфель активов Таврина также входит телевизионный холдинг ЮТВ, который управляет телеканалами «Муз-ТВ», «Ю» и Disney. До 2018 года партнером Таврина по ЮТВ был миллиардер Алишер Усманов.



Инвестфонд «Эльбрус Капитал» был основан Дмитрием Крюковым, Александром Савиным и Робом Тьиленом. Среди портфельных компаний: платформа для поиска работы HeadHunter, сеть постаматов PickPoint, группа компаний «Циан», Mail.ru Group, «ЮТВ», «Выбери радио», BlaBlaCar.