Россия будет жить в «очень сложной ситуации»: Кудрин оценил перспективы экономики

Глава Счетной палаты оценил перспективы российской экономики на ближайшие полтора-два года. Страна будет жить в «очень сложной», неопределенной ситуации, инфляция превысит 20%, ВВП упадет не менее, чем на 8%, заявил Алексей Кудрин.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил перспективы российской экономики на горизонте полутора-двух лет. Слова Кудрина приводит ТАСС.

Кудрин со ссылкой на данные Минэкономразвития отметил, что по итогам 2022 года ВВП России упадет на 8,8%-12,4%, а инфляция достигнет 20,7% – и это по «базовому» сценарию. Глава Счетной палаты уточнил, что в 2023 году инфляция составит как минимум 6%.

Чтобы нивелировать последствия санкций и бороться с кризисом, правительство направит на поддержку экономики около 6,3 трлн рублей. Кудрин пояснил, что из-за отказа от бюджетного правила все сверхдоходы от продажи нефти и газа будут потрачены, вместо того, чтобы пополнить Фонд национального благосостояния.

Нынешний кризис Кудрин назвал «большим», чем страна испытывала в 2009 году и во время пандемии коронавирусной инфекции. Как минимум ближайшие полтора-два года «мы будем жить в очень сложной ситуации», резюмировал глава Счетной палаты.

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