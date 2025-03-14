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Счетная палата предложила разрешить ФНС следить за операциями самозанятых

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Счетная палата рекомендовала правительству наделить Федеральную налоговую службу (ФНС) полномочиями по отслеживанию расчетов самозанятых. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, с которым ознакомились «Ведомости».
Счетная палата предложила разрешить ФНС следить за операциями самозанятых
  1. Новости

Оценка эффективности эксперимента со специальным режимом налога на профессиональный доход (НПД), проводилась по поручению Владимира Путина. Аудиторы отметили, что введение НПД не привело к значительным изменениям числа лиц, использующих другие налоговые спецрежимы, следовательно задача по легализации деятельности россиян выполняется.

Однако, по мнению Счетной палаты, существующих инструментов контроля в этой сфере недостаточно. В ходе проверок выяснилось, что часть самозанятых не передавали сведения о доходах, а число тех, кто аннулировал доходы, увеличивалось. Аудиторы также заметили рост задолженности по НПД.

В чем проблема? Сейчас у налоговых органов нет полномочий по отслеживанию движения средств на счетах самозанятых: свои доходы они должны самостоятельно отражать в приложении «Мой налог». Проведение проверок плательщиков НПД затруднено, так как они не подают декларации, а налог исчисляется налоговыми органами, указали в Счетной палате.

Что изменится? Аудиторы предложили наделить ФНС полномочиями по контролю за расчетами и ввести дополнительные ограничения. Например, запретить самозанятым привлекать других физлиц по гражданско-правовым договорам для выполнения работ или оказания услуг. Партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов предупредил, что личные и профессиональные операции по счетам самозанятых разделить невозможно, что вызывает риски вторжения в личное пространство.

  • По данным ФНС на 1 января 2025 года, число самозанятых достигло 12,2 млн человек, что на 3 млн больше, чем в 2024 году. Всего в прошлом году плательщикам НПД было начислено налогов на сумму 99,8 млрд рублей.
  • К началу 2029 года, когда эксперимент завершится, налоговая ожидает, что количество самозанятых превысит 18 млн. В последний год действия спецрежима ФНС прогнозирует сборы в размере 158 млрд рублей, что в 1,6 раза выше показателя 2024 года.

Фото на обложке: NurPhoto / Getty Images

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