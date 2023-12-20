Сервис доставки еды «Кухня на районе» закрыл единственную офлайн-точку

Сервис доставки еды «Кухня на районе» закрыла свой единственный розничный пункт в московском ТЦ «Афимолл», чтобы перезапустить этот формат в 2024 году, сообщила Shopper’s директор по маркетингу компании Елизавета Рудых.

Офлайн-точку «Кухни на районе» запустили летом 2023 года. Меню предлагало около 100 позиций готовых блюд и напитки. Цены были такие же, как и при заказе блюд онлайн.

Запуская проект, компания планировала прилечь новую аудиторию, рассказывал тогда директор по развитию сервиса Семен Аббакумов. Вложения в одну такую точку Аббакумов оценивал в сумму до 1 млн рублей.

Целевая рентабельность была установлена на уровне, сопоставимом с показателем в онлайн-бизнесе.

Ранее в этом месяце «Кухня на районе» в партнерстве с «Самокатом» начала работу в восьми новых городах России, это Казань, Тверь, Нижний Новгород, Великий Новгород и в городах Мособласти Коломне Ногинске и Орехово-Зуево.

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