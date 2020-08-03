«Кухня на районе» запустила b2b-продажи перерабатываемых боксов

«Кухня на районе» открыла новое b2b-направление по продаже перерабатываемых боксов. Об этом Rusbase сообщил представитель «Кухни».

Сервис запустил собственную производственную линию на базе завода компании-производителя полимерной упаковки «ПолиЭр».

Первая партия составит 1 млн единиц. Боксы будут доступны для продажи через дистрибьюторов: «Оптиком», «Артпласт», «Триал Маркет» и других. Также «Кухня на районе» договорилась о поставке партнерам в Венгрии, Румынии, Чехии, Польше, Казахстане, Белоруссии, Украине.

В линейке боксов на продажу «Кухня» обновила дизайн и убрала свой логотип.

Скриншот со страницы боксов «Кухни на районе»

Бокс сделан из пластика PP5 — без примесей и красителей, безопасного и прочного. Его можно сначала использовать несколько раз, а потом вновь сдать на переработку.

На вопрос о предполагаемой выручке от продажи боксов представитель «Кухни на районе» сообщил, что это экспериментальное направление деятельности и компания не делала прогнозов. Стоимость боксов на момент публикации озвучена не была.

Фото на обложке: со страницы боксов «Кухни на районе»