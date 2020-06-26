Сервис доставки еды «Кухня на Районе» запустил медиа про еду
Сервис доставки еды «Кухня на Районе» запустил журнал про еду «Как есть», в котором будет рассказываться о том, как решить бытовые вопросы и готовить интересные блюда, тратя на это минимум сил и времени. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.
Цель нового медиа — помочь занятому читателю получать больше удовольствия от еды. «Как есть» не будет писать о ресторанах и модных гастрономических тенденциях.
Основная аудитория — жители больших городов в возрасте 20–35 лет, которые часто готовят дома.
Планируется семь рубрик:
- Как выбрать
- Как приготовить
- Как начать
- Как сэкономить
- Как в будущем
- Как у других
- Как-то так
Журнал запустился как отдельный бизнес-юнит «Кухни на Районе». Стратегия развития «Как есть» предполагает работу над коммерческими форматами: спецпроектами, партнерскими интеграциями и YouTube-шоу.
Издателем стала ведущая подкаста «Калькулятор» на Медузе и экс-редактор журнала «Афиша.Еда» Наталия Грибуля.
Фото на обложке: Unsplash
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