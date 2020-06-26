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Сервис доставки еды «Кухня на Районе» запустил медиа про еду

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис доставки еды «Кухня на Районе» запустил журнал про еду «Как есть», в котором будет рассказываться о том, как решить бытовые вопросы и готовить интересные блюда, тратя на это минимум сил и времени. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Сервис доставки еды «Кухня на Районе» запустил медиа про еду

Цель нового медиа — помочь занятому читателю получать больше удовольствия от еды. «Как есть» не будет писать о ресторанах и модных гастрономических тенденциях.

Основная аудитория — жители больших городов в возрасте 20–35 лет, которые часто готовят дома. 

Планируется семь рубрик: 

  • Как выбрать
  • Как приготовить
  • Как начать
  • Как сэкономить
  • Как в будущем
  • Как у других
  • Как-то так

Журнал запустился как отдельный бизнес-юнит «Кухни на Районе». Стратегия развития «Как есть» предполагает работу над коммерческими форматами: спецпроектами, партнерскими интеграциями и YouTube-шоу. 

Издателем стала ведущая подкаста «Калькулятор» на Медузе и экс-редактор журнала «Афиша.Еда» Наталия Грибуля.

Фото на обложке: Unsplash

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