Сервис доставки еды «Кухня на Районе» запустил медиа про еду

Сервис доставки еды «Кухня на Районе» запустил журнал про еду «Как есть» , в котором будет рассказываться о том, как решить бытовые вопросы и готовить интересные блюда, тратя на это минимум сил и времени. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Цель нового медиа — помочь занятому читателю получать больше удовольствия от еды. «Как есть» не будет писать о ресторанах и модных гастрономических тенденциях.

Основная аудитория — жители больших городов в возрасте 20–35 лет, которые часто готовят дома.

Планируется семь рубрик:

Как выбрать

Как приготовить

Как начать

Как сэкономить

Как в будущем

Как у других

Как-то так

Журнал запустился как отдельный бизнес-юнит «Кухни на Районе». Стратегия развития «Как есть» предполагает работу над коммерческими форматами: спецпроектами, партнерскими интеграциями и YouTube-шоу.

Издателем стала ведущая подкаста «Калькулятор» на Медузе и экс-редактор журнала «Афиша.Еда» Наталия Грибуля.

Фото на обложке: Unsplash