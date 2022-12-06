«Кухня на районе» запустит сеть автоматов с готовой едой и «мини-кафетерии будущего»

Сервис доставки еды «Кухня на районе» выходит в офлайн и запустит сеть автоматов с готовой едой, пишет Forbes со ссылкой на гендиректора компании Антона Лозина. Также в 2023 году компания начнет запуск мини-кафетериев и заведений в формате «открытой кухни».

Компания уже начала устанавливать первые 10 холодильников с едой в разных местах Москвы, в первую очередь в бизнес-центрах.

Кроме сети автоматов с готовой едой «Кухня на районе» готовится запустить «кафетерии будущего» под тестовым названием «Поинт». Лозин уточнил, что это будут точки в «трафиковых местах», где можно будет взять готовую еду с собой либо перекусить на месте.

Сервис также планирует запустить более крупные заведения, где посетители смогут проводить время. «Мы умеем быстро готовить разную еду и хотим развернуть это в сторону офлайн-опыта. Это будет что-то вроде открытой кухни, чтобы люди могли посмотреть, как у нас все устроено».

Пилотный запуск кафетериев и заведений в формате «открытой кухни» намечен на 2023 год. Офлайн-направление интегрируют с приложением сервиса.

«Кухня на районе» считает выход в офлайн одним из способов нарастить оборот.

Сеть автоматов с готовой едой также развивают «ВкусВилл» и «Яндекс.Лавка».

Фото на обложке: «Кухня на районе»