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«Кухня на районе» запустит сеть автоматов с готовой едой и «мини-кафетерии будущего»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки еды «Кухня на районе» выходит в офлайн и запустит сеть автоматов с готовой едой, пишет Forbes со ссылкой на гендиректора компании Антона Лозина. Также в 2023 году компания начнет запуск мини-кафетериев и заведений в формате «открытой кухни».

«Кухня на районе» запустит сеть автоматов с готовой едой и «мини-кафетерии будущего»

Компания уже начала устанавливать первые 10 холодильников с едой в разных местах Москвы, в первую очередь в бизнес-центрах.

Кроме сети автоматов с готовой едой «Кухня на районе» готовится запустить «кафетерии будущего» под тестовым названием «Поинт». Лозин уточнил, что это будут точки в «трафиковых местах», где можно будет взять готовую еду с собой либо перекусить на месте.

Сервис также планирует запустить более крупные заведения, где посетители смогут проводить время. «Мы умеем быстро готовить разную еду и хотим развернуть это в сторону офлайн-опыта. Это будет что-то вроде открытой кухни, чтобы люди могли посмотреть, как у нас все устроено». 

Пилотный запуск кафетериев и заведений в формате «открытой кухни» намечен на 2023 год. Офлайн-направление интегрируют с приложением сервиса.

«Кухня на районе» считает выход в офлайн одним из способов нарастить оборот. 

Сеть автоматов с готовой едой также развивают «ВкусВилл» и «Яндекс.Лавка». 

Фото на обложке: «Кухня на районе»

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