«Кухня на районе» занялась экспресс-доставкой продуктов

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» запустил услугу экспресс-доставки продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сооснователя и директора по маркетингу проекта Кирилла Родина.

«Кухня на районе» предлагает доставку продуктов за 10-15 минут. При заказе вместе с готовой едой время доставки увеличится до 30 минут, пояснил Родин.

Первый магазин для обслуживания онлайн-заказов продуктов открылся 25 февраля в Москве в районе Новослободской. «Кухня на районе» планирует открыть такие магазины во всех 30 своих точках в столице.

Продукты для доставки компания закупает у производителей. Сейчас в ассортименте есть 400 позиций, в том числе товары Parmalat, President, «Простоквашино», «Велкома» и Greenfield.

Инвестиции в новое направление Родин не раскрыл.

В сегменте экспресс-доставки продуктов «Кухня на районе» будет конкурировать с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом». По данным Ъ, цены у «Кухни на районе» пока выше, чем конкурентов.

«Кухню на районе» в 2017 году запустили Кирилл Родин, Антон Лозин и основатели «Рокетбанка» Алексей Колесников и Олег Козырев. В проект инвестировали группа ПИК и основатель Qiwi Сергей Солонин. Пока сервис рабоботает только в Москве.

«Яндекс.Лавка» недавно вышла в Санкт-Петербург. «Самокат», в который тоже инвестировала группа ПИК, также работает в Москве и Санкт-Петербурге.

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