Сервис доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома «Яндекс.Лавка» с 11 февраля заработал в Санкт-Петербурге. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Раньше сервис работал только в Москве и некоторых городах Подмосковья.

Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустился в Санкт-Петербурге