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Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустился в Санкт-Петербурге
Новости
Наталья Бархатова
Сервис доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома «Яндекс.Лавка» с 11 февраля заработал в Санкт-Петербурге. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Раньше сервис работал только в Москве и некоторых городах Подмосковья.
Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустился в Санкт-ПетербургеНаталья Бархатова
- «Яндекс.Лавка» запустилась в 4 центральных районах: Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском. Там открылись 11 мини-складов , которые обрабатывают заказы из ближайших домов и офисов.
Скриншот с сайта «Яндекс.Лавки»
- «Яндекс.Лавка» обещает бесплатную доставку за 15 минут. Покупатель платит только за сами товары. В первые две недели работы сервиса в Санкт-Петербурге будет действовать автоматическая скидка 20% на все товары, утверждают в компании.
- Сервис работает через приложение «Яндекс.Такси». В тех районах, где действует доставка из «Лавки», в приложении появляется вкладка «Продукты». «Яндекс.Лавка» открывается в 7:30 и работает до 23:30.
- В ассортименте «Лавки» в Петербурге есть продукция местных производителей: «Петмол», Великолукского мясокомбината, «Пит-Продукта», «Лосево», фабрики «Нева», «Петрохолода» и других.
- За готовую еду отвечают шесть партнеров – «Азбука вкуса», «Шоколадница», «Хлеб насущный», МПК «Норильский», «Великоросс» и «Британские пекарни». В меню есть завтраки, супы, второе, салаты и свежая выпечка.
- Доставку осуществляют курьеры тех же партнеров, с которыми сотрудничает «Яндекс.Еда». Курьеры развозят заказы на велосипедах.
- В Петербурге уже есть сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат». Он запустился в 2018 году. На сайте проекта говорится, что доставка работает во всех районах города. В январе 2020 года парнерство с «Самокатом» заключил Delivery Club.
Фото: New Africa / Shutterstock
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