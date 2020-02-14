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Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустился в Санкт-Петербурге

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сервис доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома «Яндекс.Лавка» с 11 февраля заработал в Санкт-Петербурге. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Раньше сервис работал только в Москве и некоторых городах Подмосковья.

Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустился в Санкт-Петербурге
  • «Яндекс.Лавка» запустилась в 4 центральных районах: Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском. Там открылись 11 мини-складов , которые обрабатывают заказы из ближайших домов и офисов.
Скриншот с сайта «Яндекс.Лавки» 
  • «Яндекс.Лавка» обещает бесплатную доставку за 15 минут. Покупатель платит только за сами товары. В первые две недели работы сервиса в Санкт-Петербурге будет действовать автоматическая скидка 20% на все товары, утверждают в компании.
  • Сервис работает через приложение «Яндекс.Такси». В тех районах, где действует доставка из «Лавки», в приложении появляется вкладка «Продукты». «Яндекс.Лавка» открывается в 7:30 и работает до 23:30.
  • В ассортименте «Лавки» в Петербурге есть продукция местных производителей: «Петмол», Великолукского мясокомбината, «Пит-Продукта», «Лосево», фабрики «Нева», «Петрохолода» и других.
  • За готовую еду отвечают шесть партнеров – «Азбука вкуса», «Шоколадница», «Хлеб насущный», МПК «Норильский», «Великоросс» и «Британские пекарни». В меню есть завтраки, супы, второе, салаты и свежая выпечка.
  • Доставку осуществляют курьеры тех же партнеров, с которыми сотрудничает «Яндекс.Еда». Курьеры развозят заказы на велосипедах.
  • В Петербурге уже есть сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат». Он запустился в 2018 году. На сайте проекта говорится, что доставка работает во всех районах города. В январе 2020 года парнерство с «Самокатом» заключил Delivery Club.

Фото: New Africa / Shutterstock

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