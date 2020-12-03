KupiVip и «AliExpress Россия» объявили о начале эксклюзивного партнерства

На AliExpress открывается официальный магазин KupiVip на правах эксклюзивного партнерства. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании «AliExpress Россия».

Ha AliExpress будет представлено 100 тысяч товаров из ассортимента интернет-магазина KupiVip. Логистику заказов обеспечит сам KupiVip: после получения заказа сотрудники компании упакуют, соберут и доставят его покупателю. Для AliExpress сотрудничество с KupiVip расширит ассортимент в категории fashion.

«В этом году мы планировали качественно усилить fashion-направление, и нам это удалось: ассортимент весны, обуви и аксессуаров в российских магазинах на AliExpress вырос в 7 раз, превысив отметку в 250 тысяч товаров», — пояснил вице-президент «AliExpress Россия» Буркхард Биндер.

Это не первый опыт сотрудничества KupiVip и AliExpress. С апреля 2020 года компания является партнером «Цайняо» ( логистический провайдер группы Alibaba и логистический партнер AliExpress). KupiVip оказывает «Цайняо» и продавцам AliExpress услуги фулфилмента: принимает товары, производит складскую обработку, хранение, формирование и отгрузку готовых заказов для покупателей.

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