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В Москве начал работать отряд курьеров на ходулях

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Москве курьеры компании «Много Лосося» начали доставлять заказы на ходулях, рассказали в пресс-службе сети. Это сильно экономит время доставки в тех районах, где из-за тающего снега и льда сложно передвигаться пешком.

В Москве начал работать отряд курьеров на ходулях

Первые доставщики на ходулях вышли на заказы в районах Кузьминки и Динамо. В подмосковных Реутове и Балашихе также можно встретить неординарный способ доставки.

В самой компании пояснили, что весной, когда много дождей, а скопившийся за зиму снег быстро тает, курьерам требуется больше времени на доставку. В сети проанализировали отзывы своих сотрудников и выяснили, что глубокие лужи и скользкие дорожки с теневой стороны жилых домов — самая актуальная проблема.

«Чтобы сохранить время доставки заказов для наших пользователей, мы временно выделили отряд курьеров, способных профессионально ходить на ходулях, в самых непроходимых районах Москвы», — рассказал бренд-менеджер «Много Лосося» Михаил Кателевский.

Зимой команда «СберМаркета» придумала необычный формат доставки — на оленьих упряжках. В период новогодних праздников они отвозили товары в труднодоступную Саамскую деревню в Мурманской области.

Фото на обложке: Michael Nivelet / Shutterstock

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