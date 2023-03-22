В Москве начал работать отряд курьеров на ходулях

В Москве курьеры компании «Много Лосося» начали доставлять заказы на ходулях, рассказали в пресс-службе сети. Это сильно экономит время доставки в тех районах, где из-за тающего снега и льда сложно передвигаться пешком.
Первые доставщики на ходулях вышли на заказы в районах Кузьминки и Динамо. В подмосковных Реутове и Балашихе также можно встретить неординарный способ доставки.
В самой компании пояснили, что весной, когда много дождей, а скопившийся за зиму снег быстро тает, курьерам требуется больше времени на доставку. В сети проанализировали отзывы своих сотрудников и выяснили, что глубокие лужи и скользкие дорожки с теневой стороны жилых домов — самая актуальная проблема.
«Чтобы сохранить время доставки заказов для наших пользователей, мы временно выделили отряд курьеров, способных профессионально ходить на ходулях, в самых непроходимых районах Москвы», — рассказал бренд-менеджер «Много Лосося» Михаил Кателевский.
Зимой команда «СберМаркета» придумала необычный формат доставки — на оленьих упряжках. В период новогодних праздников они отвозили товары в труднодоступную Саамскую деревню в Мурманской области.
Фото на обложке: Michael Nivelet /
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