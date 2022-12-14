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Курьеры «СберМаркета» начали доставлять заказы на оленьих упряжках

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«СберМаркет» начал доставлять товары на оленях, первый заказ получили клиенты из Саамской деревни в Мурманской области, рассказали в пресс-службе компании.

Курьеры «СберМаркета» начали доставлять заказы на оленьих упряжках

С 15 декабря по 8 января жители саамских поселений и приехавшие в регион на праздники гости смогут воспользоваться бесплатной доставкой из гипермаркета «Лента». Заказы будут привозить в двухчасовой промежуток с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00. Курьеры сервиса доставляют продукцию на оленьих упряжках со скоростью 70 км/ч.

 

По словам операционного директора «СберМаркета» Владимира Камионко, в праздничный период многие россияне активно путешествуют, в том числе, в отдаленные уголки страны.

«Эти места с потрясающим зимним пейзажем, атмосферой и культурой все больше привлекают туристов. Мы запустили для них бесплатную доставку продуктов из гипермаркета «Лента». Теперь гости уединенного региона смогут прикоснуться к атмосфере культуры саамов на их родной земле и заказать продукты для зимнего застолья», — отметил Камионко.

Ранее в «СберМаркете» рассказали о планах запустить собственный сервис доставки еды из ресторанов и кафе.

Фото на обложке: Пресс-служба «СберМаркета»

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