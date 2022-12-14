Курьеры «СберМаркета» начали доставлять заказы на оленьих упряжках

«СберМаркет» начал доставлять товары на оленях, первый заказ получили клиенты из Саамской деревни в Мурманской области, рассказали в пресс-службе компании.

С 15 декабря по 8 января жители саамских поселений и приехавшие в регион на праздники гости смогут воспользоваться бесплатной доставкой из гипермаркета «Лента». Заказы будут привозить в двухчасовой промежуток с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00. Курьеры сервиса доставляют продукцию на оленьих упряжках со скоростью 70 км/ч.

По словам операционного директора «СберМаркета» Владимира Камионко, в праздничный период многие россияне активно путешествуют, в том числе, в отдаленные уголки страны.

«Эти места с потрясающим зимним пейзажем, атмосферой и культурой все больше привлекают туристов. Мы запустили для них бесплатную доставку продуктов из гипермаркета «Лента». Теперь гости уединенного региона смогут прикоснуться к атмосфере культуры саамов на их родной земле и заказать продукты для зимнего застолья», — отметил Камионко.

Ранее в «СберМаркете» рассказали о планах запустить собственный сервис доставки еды из ресторанов и кафе.

Фото на обложке: Пресс-служба «СберМаркета»