Курьеры «СберМаркета» начали доставлять заказы на оленьих упряжках

«СберМаркет» начал доставлять товары на оленях, первый заказ получили клиенты из Саамской деревни в Мурманской области, рассказали в пресс-службе компании.
С 15 декабря по 8 января жители саамских поселений и приехавшие в регион на праздники гости смогут воспользоваться бесплатной доставкой из гипермаркета «Лента». Заказы будут привозить в двухчасовой промежуток с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00. Курьеры сервиса доставляют продукцию на оленьих упряжках со скоростью 70 км/ч.
По словам операционного директора «СберМаркета» Владимира Камионко, в праздничный период многие россияне активно путешествуют, в том числе, в отдаленные уголки страны.
«Эти места с потрясающим зимним пейзажем, атмосферой и культурой все больше привлекают туристов. Мы запустили для них бесплатную доставку продуктов из гипермаркета «Лента». Теперь гости уединенного региона смогут прикоснуться к атмосфере культуры саамов на их родной земле и заказать продукты для зимнего застолья», — отметил Камионко.
Ранее в «СберМаркете» рассказали о планах запустить собственный сервис доставки еды из ресторанов и кафе.
Фото на обложке: Пресс-служба «СберМаркета»
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