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«Сбермаркет» планирует доставлять еду из ресторанов

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«Сбермаркет» после раздела активов «О2О Холдинг», в результате которого к VK отошел Delivery Club, заявил о желании создать собственный сервис доставки еды из ресторанов, но первым этапом станет тестовый запуск, после которого будет понятно, насколько это оправданное решение на высококонкурентном рынке.

«Сбермаркет» планирует доставлять еду из ресторанов

«Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве с различными компаниями. До конца года планируем тестовый запуск доставки из ресторанов и кафе», — сообщает пресс-служба сервиса (цитата «Ъ» по «РИА Новости»).

Напомним, что в результате выхода из совместного проекта медиакорпорации VK достался сервис доставки Delivery Club, который затем отошел «Яндексу» взамен на «Новости» и «Дзен», а у «Сбера» остались «Самокат» и «Кухня на районе».

Есть вероятность, что именно последние станут фундаментом для нового сервиса доставки «Сбермаркета», когда к ним присоединятся новые игроки.

Эксперты рынка на фоне новостей о сделках не предполагали, что «Сбер» решит развивать направление доставки ресторанной еды.

Игорь Пань из «Финмира», например, так комментировал RB ситуацию: «Составить полноценную конкуренцию "Яндексу" в сегменте доставки еды уже не будет задачей номер один для "Сбера"».

Это представлялось логичным, когда стало понятно, что в руках у «Яндекса» окажутся и «Яндекс.Еда», и Delivery Club, крупнейшие игроки рынка доставки готовой еды.

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Тем не менее, до конца года «Сбермаркет» рассчитывает уже запустить пилот нового сервиса. А после оценки эффективности тестового запуска будет принято решение о дальнейшем развитии.

Фото на обложке: Сергей Елагин / Shutterstock

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