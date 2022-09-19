«Сбермаркет» планирует доставлять еду из ресторанов

«Сбермаркет» после раздела активов «О2О Холдинг», в результате которого к VK отошел Delivery Club, заявил о желании создать собственный сервис доставки еды из ресторанов, но первым этапом станет тестовый запуск, после которого будет понятно, насколько это оправданное решение на высококонкурентном рынке.

«Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве с различными компаниями. До конца года планируем тестовый запуск доставки из ресторанов и кафе», — сообщает пресс-служба сервиса (цитата «Ъ» по «РИА Новости»).

Напомним, что в результате выхода из совместного проекта медиакорпорации VK достался сервис доставки Delivery Club, который затем отошел «Яндексу» взамен на «Новости» и «Дзен», а у «Сбера» остались «Самокат» и «Кухня на районе».

Есть вероятность, что именно последние станут фундаментом для нового сервиса доставки «Сбермаркета», когда к ним присоединятся новые игроки.

Эксперты рынка на фоне новостей о сделках не предполагали, что «Сбер» решит развивать направление доставки ресторанной еды.

Игорь Пань из «Финмира», например, так комментировал RB ситуацию: «Составить полноценную конкуренцию "Яндексу" в сегменте доставки еды уже не будет задачей номер один для "Сбера"».

Это представлялось логичным, когда стало понятно, что в руках у «Яндекса» окажутся и «Яндекс.Еда», и Delivery Club, крупнейшие игроки рынка доставки готовой еды.

Тем не менее, до конца года «Сбермаркет» рассчитывает уже запустить пилот нового сервиса. А после оценки эффективности тестового запуска будет принято решение о дальнейшем развитии.

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