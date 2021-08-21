Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Власти сделают Курильские острова «практически офшором»

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону и надолго освободить местный бизнес от проверок. Это может случиться уже в ближайшие пять лет.

Власти сделают Курильские острова «практически офшором»

У российских властей большие планы на Курильские острова: местный бизнес освободят почти от всех налогов и на десять лет избавят от проверок. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. <...> У тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов. <...> Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», – заявил Трутнев.

Уточняется, что конкретные числа и сроки на стадии согласования, но создание свободной налоговой зоны входит в планы освоения Курильских островов в следующие пять лет.

О возможном введении особого налогового режима на Курилах в конце июля сообщал и премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это поможет привлечь иностранных инвесторов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Knyazev Vasily/Shatterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Компании на биржах Китая и Гонконга за неделю потеряли в цене более $560 млрд
  2. 2 Россияне назвали самую скучную профессию
  3. 3 Минстрой предложил выплачивать налоговый вычет за аренду жилья
  4. 4 Как проводить проблемные интервью в b2b
  5. 5 Как не ошибиться с выбором Agile-трансформатора: советы экспертов
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 августа 2021

Акселератор технологических стартапов

23 августа 2021

Креативные игры

25 августа 2021

Школа Бизнеса

25 августа 2021

DIGITAL LEAGUE

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

В 2014 году студентам МТИ бесплатно раздали по $100 в биткоинах. Вот чем закончился эксперимент

Истории

Вошли в историю: 11 провальных продуктов от известных брендов

Истории

Жизнь и работа в Аргентине глазами русской: «На семейных праздниках нужно перецеловать 60 человек»

Истории

20 когнитивных искажений, которые мешают принимать верные решения

Новости

Названы самые любимые и нелюбимые языки программирования в IT-сфере

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма