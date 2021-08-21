Власти сделают Курильские острова «практически офшором»

Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону и надолго освободить местный бизнес от проверок. Это может случиться уже в ближайшие пять лет.

У российских властей большие планы на Курильские острова: местный бизнес освободят почти от всех налогов и на десять лет избавят от проверок. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. <...> У тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов. <...> Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», – заявил Трутнев.

Уточняется, что конкретные числа и сроки на стадии согласования, но создание свободной налоговой зоны входит в планы освоения Курильских островов в следующие пять лет.

О возможном введении особого налогового режима на Курилах в конце июля сообщал и премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это поможет привлечь иностранных инвесторов.

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Фото: Knyazev Vasily/Shatterstock