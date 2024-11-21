Курс биткоина впервые превысил $98 тыс.

Стоимость биткоина 21 ноября превысила $98 тыс., в очередной раз обновив исторический максимум. На максимуме за сутки токен торговался по $98 349, свидетельствуют данные Coindesk.

На момент публикации (14:55 мск) цена криптовалюты составила $97 968, за сутки она выросла на 4,57%. Капитализация биткоина также обновила рекорд и составила $1,94 трлн.

Другие популярные токены тоже продемонстрировали рост. Ethereum за последние сутки подорожал на 1,4%, до $3150, токен Solana вырос на 1,12%, до $240,6.

Ралли биткоина продолжается с американских выборов президента, на которых победил Дональд Трамп, обещавший сделать США лидером в сфере криптовалют. Ранее в четверг, 21 ноября, курс токена приблизился к $98 тыс.

Пользователи криптовалютного тотализатора Polymarket оценили вероятность пробития биткоином отметки в $100 тыс. в ноябре в 84%. В то же время, по мнению 50% пользователей, максимальная стоимость, которую криптовалюта может достичь в этом месяце, — $105 тыс.

Аналитики инвесткомпании Bernstein ранее спрогнозировали рост биткоина в 2025 году до $200 тыс. Эксперты считают, что такая цена обусловлена стремительным ростом институционального спроса и трендом на снижение зарегулированности криптовалютного рынка в США.