ЦБ поднял курс доллара до 99,9971 рубля

ЦБ установил официальный курс доллара США на 16 ноября в размере 99,9971 рубля. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Накануне курс американской валюты на внебиржевом рынке поднялся выше 100 рублей впервые с октября 2023 года.
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Официальный курс евро 16 ноября составит 105,7072 рубля. 15 ноября, согласно данным ЦБ, доллар стоил 99,018 рубля, евро — 104,5 рубля.
С июня 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро на основе данных банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке. До введения санкций против Мосбиржи курсы устанавливались на основе данных площадки по сделкам с валютами.
По данным «Финама», который транслирует котировки российского межбанковского рынка, курс доллара превысил 100 рублей еще накануне, 14 ноября. На максимуме американская валюта торговалась по 100,72 рубля.
Фото на обложке: Cristian Storto /
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