«Не следует переоценивать значение санкций»: рынок о включении Мосбиржи в санкционный список США и торговле валютой

Опрошенные RB.RU эксперты считают, что включение НКЦ, НРД и Мосбиржи в санкционные списки не стало неожиданным шагом, а инвесторам и предпринимателям не стоит ожидать больших изменений в трейдинге.

OFAC, подразделение Минфина США, 12 июня внесло Московскую биржу в санкционный список. На фоне этого торговая площадка с 13 июня перестала проводить торги долларом США и евро. Под санкции также попали Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Индекс Мосбиржи упал на 3,5–4% на открытии торгов 13 июня, а акции самой площадки снизились на 15% после включения Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария в SDN-лист США.

Позднее часть падения удалось отыграть за счет благоприятной ситуации на международных рынках и высоких цены на нефть. Индекс Мосбиржи вернулся отметке выше 3100 пунктов после падения до 3030 пунктов.

Как санкции оценивает рынок

Включение НКЦ и Мосбиржи в санкционные списки может стать определенным облегчением для российской финансовой системы, считает СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко.

«Санкции против НКЦ и Мосбиржи не стали какой-то непредвиденной катастрофой. Ключевой вопрос сейчас — появятся ли вторичные санкции против партнеров из стран СНГ. Если их не будет, то ситуация останется практически неизменной», — считает Хандошко.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский также считает, что для предпринимателей и инвесторов «прямо сейчас ничего не поменяется, кроме курса покупки валюты» — в ближайшие недели эксперт прогнозирует волатильность и отмечает, что сейчас предложения по продаже долларов и евро доходят до 200 рублей.

Как отреагировали брокеры и банки

«Финам» и «БКС Мир инвестиций» ограничили вывод долларов США, гонконгских долларов и евро со счетов. На счетах «Финама» эти валюты значатся как заблокированные.

«Райффайзен» также остановил вывод евро и долларов с брокерских счетов.

Об изменениях сообщил и «Азия Альянс банк» в Узбекистане. Кредитная организация разместила в своем Telegram-канале сообщение о том, что «в связи с обновлением пакета санкций США все валютные операции, связанные с резидентами России, приостановлены». Позднее банк удалил это сообщение, а в валютном отделе кредитной организации клиентам говоят про работу «в штатном режиме».

Что будет дальше

Хандошко считает, что нельзя не отметить и возможную реакцию Китая: «С учетом блокировки прямого обмена рубля в доллар, логичным шагом станет обмен рубля на юань, а затем — юаня на доллар. Это понимают как в OFAC, так и в Китае».

«Есть интересная деталь — на фьючерсном рынке сейчас распродажа валюты. Тот же юань, который торгуется на Мосбирже, впервые с начала года опустился ниже 12 рублей. Можно сделать вывод, что взлет стоимости валюты будет не слишком долгим и будут возможности закупиться подешевле», — добавляет Кричевский.

Глава Mind Money также сомневается в существенном влиянии санкций на бизнес Мосбиржи. По ее словам, площадка «уже давно делает ставку на торговлю другими активами».

Автор Telegram-канала «Экономизм» также считает, что непосредственно для трейдинга «ничего критичного не произошло».

«Подавляющее большинство брокеров все равно торговало только российскими бумагами, а инструменты с использованием зарубежных котировок проходят регистрацию через НКЦ, то есть заблокировать их невозможно. Речь о фьючерсах и опционах на мировые индексы и товары. Поэтому вывод простой: то, что происходит сейчас у банкоматов — обычная паника, которой следует избегать», — отметил Кричевский, добавив, что «наличные доллары из банков никуда не исчезнут».

«Не следует переоценивать значение новых санкций. Российский рынок и торговля валютой уже давно изменились. Просто все боялись это признать. Хорошо, что сейчас это зафиксировано. Даже самые неприятные меры лучше, чем полумеры, в которых находился российский рынок», — заключила Хандошко.

12 июня США ввели санкции в отношении Московской биржи и входящей в нее группы Национальный клиринговый центр. Из-за этого площадка решила приостановить торги долларом США, гонконгским долларом, и евро. Также прекращены торги инструментами с расчетами в указанных валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов.

На ситуацию отреагировал и Банк России. Там заявили, что биржевая торговля валютой не является необходимостью для конвертируемости рубля и свободного обращения иностранной валюты.

В ЦБ также отметили, что новые американские санкции не повлияют на объем поступления валюты от экспорта и не скажутся на спросе для оплаты импорта. Также регулятор заверил, что баланс на валютном рынке не изменится.

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