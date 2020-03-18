Курс доллара на торгах обновил максимум за четыре года
Сегодня при открытии торгов на Московской бирже доллар вырос до 79,22 рубля, следует из данных торговой площадки. Это максимальный курс с февраля 2016 года.
Затем курс доллара снизился и сейчас торгуется на уровне 77,4 рубля. Стоимость евро сегодня на торгах превысила 85 рублей. На момент публикации новости курс евро составлял 85,12 рубля.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 1,7%, индекс РТС — на 3,7%. Впервые за четыре года индекс РТС упал ниже 900 пунктов.
Рубль падает на фоне снижения цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent на торгах в Лондоне опустилась на 1,5% — до $28,3 за баррель.
Официальный курс доллара на сегодня — 73,9 рубля, курс евро — 82,3 рубля.
Ранее аналитики Goldman Sachs рассказали, когда курс доллара вернется к 61 рублю.
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