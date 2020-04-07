Мостуризм, «Нетология», GeekBrains и Lectera предоставляют бесплатные курсы для туротрасли

Комитет по туризму города Москвы в партнерстве с сервисами «Нетология», GeekBrains и Lectera запустил образовательную программу для профессионалов туристической отрасли. В рамках программы образовательные платформы предоставляют работникам туриндустрии бесплатный доступ к ряду своих курсов.

Желающие смогут бесплатно прослушать три любых онлайн-курса от «Нетологии» по специальному промокоду. Площадка предоставляет широкий выбор образовательных программ по маркетингу, управлению бизнесом, дизайну, программированию и другим сферам. После прохождения каждого курса слушатели получат электронный сертификат.

Несмотря на то, что пандемия в России началась меньше месяца назад, сокращения специалистов массово идут по всему рынку. Больше всего пострадали сферы туризма, развлечений и индустрия гостеприимства. Тысячи специалистов остаются без рабочих мест, дохода и перспектив трудоустройства. Многие начинают искать новые способы развития — смены профессии или улучшения навыков, чтобы подстроиться под новые реалии. Именно поэтому «Нетология» решила поддержать инициативу Мостуризма. Тимур Нигматуллин, руководитель B2B-отдела онлайн-университета «Нетология»

Образовательный портал GeekBrains открывает представителям туриндустрии бесплатный доступ к курсу «Личная эффективность». Видеокурс из семи уроков расскажет об управлении проектами, групповой динамике, секретах эффективной самопрезентации и стресс-менеджмента, способах распределения задач в проектной деятельности.

Партнеры Мостуризма, принявшие участие в антикризисном онлайн-воркшопе, также вскоре получат доступ к курсу с обучением «Маркетинг для предпринимателей» от GeekBrains и смогут бесплатно пройти онлайн-курс «От идеи до работающего бизнеса» от образовательной платформы Lectera.

В условиях кризиса, который стремительно разворачивается на наших глазах, бизнесам очень важно поддерживать друг друга. А туризм — это первая отрасль, по которой ситуация с коронавирусом ударила с наибольшей силой. Мы как образовательный портал готовы оказать поддержку в виде бесплатного полезного контента. Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains



Чтобы получить доступ к онлайн-курсам, желающие могут обратиться в столичный комитет по туризму: [email protected]

Мостуризм продолжает разрабатывать образовательные программы, призванные помочь специалистам туристического сектора приобрести новые навыки и углубить имеющиеся знания в самых разных областях. Чтобы содержание учебных инициатив всегда соответствовало образовательным потребностям аудитории, организаторы просят представителей туротрасли ответить на несколько вопросов.

Фото: Christin Hume / Unsplash