Как прошел антикризисный онлайн-воркшоп для представителей туриндустрии

20 марта в рамках проекта Moscow Travel Hub состоялся онлайн-воркшоп, организованный столичным Комитетом по туризму. Специалисты из туристической индустрии работали в командах над созданием новых продуктов для внутреннего туризма. Воркшоп прошел в сервисе для видеосвязи Zoom.

В сложившейся ситуации на туристическом рынке, Комитет по туризму города Москвы организовал воркшоп для представителей бизнеса, как одну из антикризисных мер, чтобы помочь индустрии найти новые решения для развития путешествий внутри страны.



Целью воркшопа было придумать продукты, которые будут востребованы среди внутренних туристов, и определить, как лучше представить их потенциальным клиентам.



В мероприятии приняли участие более 80 представителей туристической индустрии, среди которых:



туроператоры;

турагентства;

экскурсионные компании и гиды;

объекты показа;

отельеры;

travel-стартапы и сервисы.

Ольга Пападина, генеральный директор АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»;

Евгения Стрижкина, руководитель проекта Russpass.

Пакетный тур для родителей с детьми «Дети не помеха» с интерактивными развлечениями.

Тур для студентов из регионов, который поможет им развиваться и получать профессиональный опыт.

Программа-конструктор для семейного отдыха.

Программу на выходные в столице для молодых москвичей и жителей Подмосковья.

Тур для предпринимателей и сотрудников компаний из регионов России, который показывает закулисье московского бизнеса и помогает наладить деловые связи.

Доступный антистресс-тур в Москву для жителей регионов России, который позволит восстановиться после карантина.

Образовательный тур для молодых предпринимателей и специалистов из регионов.

Двухдневный тематический тур для тех, кто уже был в столице и посетил основные достопримечательности.

«Собери свою Москву» — онлайн-сервис, с помощью которого путешественник может сам собрать тур для небольшой группы.

Сервис индивидуальных туров, который показывает все выбранные объекты, маршруты и цену.

В начале трансляции перед представителями туриндустрии с приветственным словом выступили:Затем для работы над проектами участников разделили на десять команд, каждая из которых получила трекера. Они изучили целевую аудиторию, создали портрет потенциального клиента, разработали продукты для туристов из разных регионов России, а также определили его стоимость и придумали стратегию продвижения.По итогам воркшопа участники представили следующие проекты:

Также, в рамках воркшопа был представлен один из уникальных маршрутов, разработанных на семинаре, организованном в феврале ко Всемирному дню гида. Экскурсоводы, маркетологи и другие специалисты отрасли предложили показать район Измайлово по-новому: его историю и современный облик глазами местных жителей.



Воркшоп прошел в рамках проекта Moscow Travel Hub. Moscow Travel Hub — это серия встреч представителей туристической отрасли, направленных на развитие коммуникации внутри «рынка» и построению партнерств с целью запуска совместных продуктов и предложений для туристов.

Фото на обложке: Felipe Simo/Unsplash