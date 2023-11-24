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Новая платежная система для зарубежных переводов KwikPay запустила мобильное приложение

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Платежная система для переводов денег за рубеж KwikPay запустила мобильное приложение. На данный момент переводить деньги можно только в Турцию, к ней планируют в скором времени добавить Узбекистан, Кипр, Грецию, Израиль.

Новая платежная система для зарубежных переводов KwikPay запустила мобильное приложение

KwikPay официально запустила мобильное приложение. Скачать его можно в магазинах Google Play и App Store.

Новая платежная система пока позволяет совершать переводы в другие страны с карт «Мир», Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. Перевести деньги пока можно только в Турцию.

«Денежные средства можно получить наличными в отделениях PG PARA (PARAGRAM Ödeme Kurulusu A.S.), в долларах США или евро», – сообщили в KwikPay.

KwikPay планирует расширить список доступных для перевода стран Узбекистаном, Израилем, Грецией и Кипром.

В августе Банк России добавил KwikPay в реестр операторов платежных систем. Согласно данным из ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Квикпэй» является Ирина Хелльмих.

Фото на обложке: Alexandru Nika / Shutterstock

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