Новая платежная система для зарубежных переводов KwikPay запустила мобильное приложение

Платежная система для переводов денег за рубеж KwikPay запустила мобильное приложение. На данный момент переводить деньги можно только в Турцию, к ней планируют в скором времени добавить Узбекистан, Кипр, Грецию, Израиль.
KwikPay официально запустила мобильное приложение. Скачать его можно в магазинах Google Play и App Store.
Новая платежная система пока позволяет совершать переводы в другие страны с карт «Мир», Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. Перевести деньги пока можно только в Турцию.
«Денежные средства можно получить наличными в отделениях PG PARA (PARAGRAM Ödeme Kurulusu A.S.), в долларах США или евро», – сообщили в KwikPay.
KwikPay планирует расширить список доступных для перевода стран Узбекистаном, Израилем, Грецией и Кипром.
В августе Банк России добавил KwikPay в реестр операторов платежных систем. Согласно данным из ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Квикпэй» является Ирина Хелльмих.
Фото на обложке: Alexandru Nika /
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