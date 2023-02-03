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Нацбанк Казахстана и Binance выпустили отчет о состоянии криптоиндустрии в Центральной Азии

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Совместный отчет Нацбанка Казахстана и Binance был представлен в рамках форума Digital Almaty 2023 — в документе рассматриваются вопросы интеграции традиционной экономики и криптоиндустрии, а также общие тенденции DeFi в Центральной Азии.

Нацбанк Казахстана и Binance выпустили отчет о состоянии криптоиндустрии в Центральной Азии

Binance рассказали в своем блоге о прошедшем мероприятии Digital Almaty 2023, в котором приняли участие председатель Центра развития платежей и финансовых технологий Национального банка Казахстана Бинур Жаленов, GR-директор Binance в СНГ Ольга Гончарова и генеральный директор Binance в Казахстане Жаслан Мадиев. 

В представленном отчете Нацбанка Казахстана и Binance анализируется внедрение криптовалюты в повседневные процессы Казахстана и других стран Центральной Азии. Помимо этого, авторы детально рассмотрели правовое регулирование цифровых активов в странах СНГ, посвятив отдельные главы России, Казахстану, Узбекистану, Кыргызстану, Таджикистану, Грузии, Армении и Азербайджану. 

Ключевой темой отчета стало сосуществование традиционной экономики с цифровыми активами и современными финансовыми инструментами. 

«Традиционные и децентрализованные финансы должны сосуществовать и процветать в тандеме, чтобы обеспечить создание эффективной финансовой инфраструктуры. Вместе они должны удовлетворять  спрос на более инклюзивное, экономичное, удобное и быстрое обслуживание», — GR-директор Binance в СНГ Ольга Гончарова.

Помимо положительных эффектов децентрализации, в документе анализируются и риски популяризации криптовалют и DeFi — одним из возможных способов их снижения авторы называют повышение финансовой и цифровой грамотности населения.

Фото на обложке: Collab Media / Unsplash

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