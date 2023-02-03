Нацбанк Казахстана и Binance выпустили отчет о состоянии криптоиндустрии в Центральной Азии

Совместный отчет Нацбанка Казахстана и Binance был представлен в рамках форума Digital Almaty 2023 — в документе рассматриваются вопросы интеграции традиционной экономики и криптоиндустрии, а также общие тенденции DeFi в Центральной Азии.
Binance рассказали в своем блоге о прошедшем мероприятии Digital Almaty 2023, в котором приняли участие председатель Центра развития платежей и финансовых технологий Национального банка Казахстана Бинур Жаленов, GR-директор Binance в СНГ Ольга Гончарова и генеральный директор Binance в Казахстане Жаслан Мадиев.
В представленном отчете Нацбанка Казахстана и Binance анализируется внедрение криптовалюты в повседневные процессы Казахстана и других стран Центральной Азии. Помимо этого, авторы детально рассмотрели правовое регулирование цифровых активов в странах СНГ, посвятив отдельные главы России, Казахстану, Узбекистану, Кыргызстану, Таджикистану, Грузии, Армении и Азербайджану.
Ключевой темой отчета стало сосуществование традиционной экономики с цифровыми активами и современными финансовыми инструментами.
«Традиционные и децентрализованные финансы должны сосуществовать и процветать в тандеме, чтобы обеспечить создание эффективной финансовой инфраструктуры. Вместе они должны удовлетворять спрос на более инклюзивное, экономичное, удобное и быстрое обслуживание», — GR-директор Binance в СНГ Ольга Гончарова.
Помимо положительных эффектов децентрализации, в документе анализируются и риски популяризации криптовалют и DeFi — одним из возможных способов их снижения авторы называют повышение финансовой и цифровой грамотности населения.
Фото на обложке: Collab Media /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу
- 2 Фитнес-клубы зарабатывают, когда вы не пользуетесь абонементом? Все наоборот
- 3 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
- 4 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
- 5 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
ВОЗМОЖНОСТИ
03 февраля 2023
05 февраля 2023
06 февраля 2023