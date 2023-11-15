Казахстан официально запустил цифровой тенге

«Отмечу, что данная реализация — это первая в мире дебетовая платежная карта, привязанная к счету в цифровой валюте центрального банка», — сообщил Жаленов (цитата по ТАСС).

Технология позволяет интегрировать действующие платежные карты с платформой цифрового тенге — за счет этого можно расплачиваться в цифровых тенге в любой точке мира с помощью ApplePay, SamsungPay и других устройств, пояснил он.

В 2024 году Казахстан рассчитывает на масштабное развитие платформы вместе с партнерами республики и участниками финансового рынка.

Цифровой тенге — это третья форма национальной валюты Казахстана. ЦТ будет храниться у пользователя в виде токенов в цифровом кошельке на мобильном устройстве или другом носителе. Оплату можно будет производить даже при отсутствии доступа к интернету.

Национальный банк Казахстана ранее пояснял, что ЦТ будет повсеместно приниматься как законное средство оплаты.

Фото на обложке: Unsplash