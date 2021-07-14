Российские разработчики представили зарядку для электромобилей с работой по принципу такси

Производитель зарядных станций для электротранспорта L-Charge представил передвижную зарядку для электромобилей, которая работает по принципу такси — ее можно вызвать в любую точку Москвы.

Такая станция заряжает электрокар за 8 минут на 100 км пробега, что сами основатели называют «рекордным показателем для всего мира».

Мобильную станцию можно вызвать в Москве в пределах МКАД. В планах компании развивать сеть в других российских городах, а также за рубежом — в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Амстердаме и Лондоне.

Зарядка Tesla

В мире уже существует несколько сервисов, предоставляющих возможность вызова зарядки для электрокара. Принципиальное отличие заключается в том, что все существующие на данный момент сервисы работают по принципу батарейки (powerbank), которые сами требуют подзарядки.

Российская разработка сама генерирует энергию, хранит и дает возможность заряжаться, при этом сама не требует подключения к сети. Источником генерации энергии является сжиженный природный газ, но уже сейчас в ней также предусмотрен вариант перехода на водород.

«Как только водород будет доступен в цене и в тех объемах, что нам надо, мы полностью переведем наше устройство на водород», — сообщил на презентации генеральный директор L-Charge Дмитрий Лашин.

По его словам, компания «уже в 3 раза экологичнее», даже используя природный газ. При этом Лашин признал, что тестовый образец мобильной станции имеет дизельный двигатель. В компании обещают решить этот вопрос, чтобы «стать экологичнее».





Демонстрация работы зарядной мобильной станции

По словам Лашина, пока открытым остается вопрос с парковкой мобильной станции на узких улицах Москвы. Тем не менее, он считает, что «в условиях сегодняшнего развития электромобилей проще решить вопрос с перемещением зарядок, чем накопить достаточную массу стационарных зарядок».

Пока размер мобильной станции ограничен из-за возможностей батареи. Ее масса в настоящее время составляет 700 кг.

Одна передвижная станция может зарядить 40 электромобилей в сутки. Окупаемость одной станции L-Charge составит два года. Пока компания не установила цены на зарядку.

Рынок автомобилей по итогам 2020 года во всем мире насчитывает 1,4 млрд машин. На рынке электромобилей представлено 7,6 млн машин (в Москве — 600). Ожидается, что к 2040 году число электромобилей во всем мире вырастет до 420 млн.

Фото: RB.ru