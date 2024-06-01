Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как распознать дипфейк

Чтобы распознать дипфейк, пользователю во время видеозвонка необходимо попросить собеседника покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный вопрос.

«Пока главная защита — бдительность операторов. Стоит обращать внимание на качество видео, возможные дефекты в изображении», — сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов (цитата по РИА Новости).

По словам Голованова, в настоящее время создать качественный дипфейк сложно и дорого, а собеседника во время видеозвонка «нужно попросить покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный вопрос».

Эксперт также считает, что потенциальный риск эксперимента Банка России — планируется использовать видеоидентификацию клиентов банков — заключается в том, что технология позволит «дропам» оперативно открывать счета для вывода денежных средств в рамках мошеннических схем.

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