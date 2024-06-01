Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как распознать дипфейк

Чтобы распознать дипфейк, пользователю во время видеозвонка необходимо попросить собеседника покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный вопрос.
«Пока главная защита — бдительность операторов. Стоит обращать внимание на качество видео, возможные дефекты в изображении», — сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов (цитата по РИА Новости).
По словам Голованова, в настоящее время создать качественный дипфейк сложно и дорого, а собеседника во время видеозвонка «нужно попросить покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный вопрос».
Эксперт также считает, что потенциальный риск эксперимента Банка России — планируется использовать видеоидентификацию клиентов банков — заключается в том, что технология позволит «дропам» оперативно открывать счета для вывода денежных средств в рамках мошеннических схем.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как не стать жертвой дипфейка — 8 советов для защиты личной и корпоративной репутации
- 2 Борьба с дипфейками и AR в пресс-релизах: чем ваша PR-служба может заняться уже сегодня
- 3 Взлом смарт-контрактов, умный фишинг и дипфейки: какими будут киберугрозы в ближайшие 5 лет
- 4 Как среднему бизнесу защищаться от новейших киберугроз
- 5 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
ВОЗМОЖНОСТИ
02 июня 2024
02 июня 2024