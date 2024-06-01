Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как распознать дипфейк

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Чтобы распознать дипфейк, пользователю во время видеозвонка необходимо попросить собеседника покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный вопрос.

Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как распознать дипфейк

«Пока главная защита — бдительность операторов. Стоит обращать внимание на качество видео, возможные дефекты в изображении», — сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов (цитата по РИА Новости).

По словам Голованова, в настоящее время создать качественный дипфейк сложно и дорого, а собеседника во время видеозвонка «нужно попросить покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на неожиданный вопрос».

Эксперт также считает, что потенциальный риск эксперимента Банка России — планируется использовать видеоидентификацию клиентов банков — заключается в том, что технология позволит «дропам» оперативно открывать счета для вывода денежных средств в рамках мошеннических схем.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как не стать жертвой дипфейка — 8 советов для защиты личной и корпоративной репутации
  2. 2 Борьба с дипфейками и AR в пресс-релизах: чем ваша PR-служба может заняться уже сегодня
  3. 3 Взлом смарт-контрактов, умный фишинг и дипфейки: какими будут киберугрозы в ближайшие 5 лет
  4. 4 Как среднему бизнесу защищаться от новейших киберугроз
  5. 5 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июня 2024

Грант на патентование изобретений и полезных моделей в РФ

02 июня 2024

Инновации в РеАбилитации

02 июня 2024

Startech.Awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ