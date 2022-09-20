«Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок

Решение «Лаборатории Касперского» для промышленного интернета вещей тестируют две компании в ОАЭ. Это первый выход KasperskyOS на международный рынок. Названия компаний не сообщаются.
Сейчас «Лаборатория Касперского» ищет партнеров для внедрения решений на базе своей операционной системы в регионе META — на Ближнем Востоке, Турции и Африке, пишут «Ведомости».
Первые испытания шлюзов для IIoT в ОАЭ прошли в начале февраля, после начала спецоперации планы компании по продвижению KasperskyOS на международные рынки не поменялись, заверили в «Лаборатории».
Шлюзы для интернета вещей — сетевое оборудование, позволяющее объединить множество датчиков и интеллектуальных устройств и собирать с них данные в единую систему.
Market Data Forecast прогнозирует, что к 2026 году мировой рынок IIoT достигнет почти $900 млрд. Этр втрое выше показателей 2020 года. Доля META в сегменте составит 5%.
В середине февраля утвержден первый международный стандарт интернета вещей. Стандарт устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).
Разработка стандарта велась с 2018 года по инициативе «Ростелекома» на базе технического комитета по стандартизации 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта при поддержке Минпромторга РФ. В этом процессе также задействовали экспертов из США, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.
Ранее производители на рынке интернета вещей использовали собственные стандарты и протоколы, в результате продукты часто оказывались несовместимы друг с другом. Принятие стандарта, как сообщается, позволяет решить эту проблему.
Фото на обложке: Unsplash
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