«Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок

Решение «Лаборатории Касперского» для промышленного интернета вещей тестируют две компании в ОАЭ. Это первый выход KasperskyOS на международный рынок. Названия компаний не сообщаются.

Сейчас «Лаборатория Касперского» ищет партнеров для внедрения решений на базе своей операционной системы в регионе META — на Ближнем Востоке, Турции и Африке, пишут «Ведомости».

Первые испытания шлюзов для IIoT в ОАЭ прошли в начале февраля, после начала спецоперации планы компании по продвижению KasperskyOS на международные рынки не поменялись, заверили в «Лаборатории».

Шлюзы для интернета вещей — сетевое оборудование, позволяющее объединить множество датчиков и интеллектуальных устройств и собирать с них данные в единую систему.

Market Data Forecast прогнозирует, что к 2026 году мировой рынок IIoT достигнет почти $900 млрд. Этр втрое выше показателей 2020 года. Доля META в сегменте составит 5%.

В середине февраля утвержден первый международный стандарт интернета вещей. Стандарт устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

Разработка стандарта велась с 2018 года по инициативе «Ростелекома» на базе технического комитета по стандартизации 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта при поддержке Минпромторга РФ. В этом процессе также задействовали экспертов из США, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.

Ранее производители на рынке интернета вещей использовали собственные стандарты и протоколы, в результате продукты часто оказывались несовместимы друг с другом. Принятие стандарта, как сообщается, позволяет решить эту проблему.

Фото на обложке: Unsplash