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«Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Решение «Лаборатории Касперского» для промышленного интернета вещей тестируют две компании в ОАЭ. Это первый выход KasperskyOS на международный рынок. Названия компаний не сообщаются.

«Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок

Сейчас «Лаборатория Касперского» ищет партнеров для внедрения решений на базе своей операционной системы в регионе META —  на Ближнем Востоке, Турции и Африке, пишут «Ведомости».

Первые испытания шлюзов для IIoT в ОАЭ прошли в начале февраля, после начала спецоперации планы компании по продвижению KasperskyOS на международные рынки не поменялись, заверили в «Лаборатории».

Шлюзы для интернета вещей — сетевое оборудование, позволяющее объединить множество датчиков и интеллектуальных устройств и собирать с них данные в единую систему.

Market Data Forecast прогнозирует, что к 2026 году мировой рынок IIoT достигнет почти $900 млрд. Этр втрое выше показателей 2020 года. Доля META в сегменте составит 5%.

В середине февраля утвержден первый международный стандарт интернета вещей. Стандарт устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

Разработка стандарта велась с 2018 года по инициативе «Ростелекома» на базе технического комитета по стандартизации 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта при поддержке Минпромторга РФ. В этом процессе также задействовали экспертов из США, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Ранее производители на рынке интернета вещей использовали собственные стандарты и протоколы, в результате продукты часто оказывались несовместимы друг с другом. Принятие стандарта, как сообщается, позволяет решить эту проблему.

Фото на обложке: Unsplash

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