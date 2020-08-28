Минтруд предложил ограничить сумму взыскания по трудовым спорам

Минтруд предложил ввести порог суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам (КТС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

КТС в России могут выносить решения по спорам между сотрудниками и работодателями, в том числе о взыскании задолженности по зарплате. Решение оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому деньги можно взыскать.

Такой механизм используется мошенниками для обналичивания денег со счетов компаний под видом зарплатных долгов, пишет РБК.

В прошлом году участники рынка предлагали либо ликвидировать КТС как институт, либо заметно усилить контроль за документами таких комиссий.

Минтруд тогда инициативу не поддержал, посчитав, что такой подход угрожает правам российских работников.

Представитель Минтруда сообщил изданию, что «крайне важно сохранить КТС в качестве инструмента для оперативного взыскания задолженности». Он подчеркнул, что министерство поддерживает создание барьера для обналичивания денег через КТС.

«Мы находимся в постоянном диалоге с Минюстом и предлагаем скорректировать представленный на общественное обсуждение проект, добавив в него норму о пороговом значении сумм, которые можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам», — добавил он.

О какой именно сумме идет речь, министерство не уточняет. Наибольший риск обналичивания представляют листы КТС, по которым требуется взыскать более 500 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту с поправками в Трудовой кодекс.

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