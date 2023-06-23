«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS. Компания ведет переговоры с крупнейшим малайзийским производителем автомобилей Proton о внедрении решения для защиты от удаленных атак и взлома.

В планах компании также создавать совместные решения на базе KasperskyOS с IT-компаниями на малазийском рынке. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.

Решение «Лаборатории Касперского» выйти на рынок Малайзии с автомобильными шлюзами стратегически верное, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Число кибератак и других вмешательств в электронные системы автомобилей ежегодно растет, при этом развитие решений по информбезопасности у поставщиков оборудования и софта для автомобилей не успевает за технологиями хакеров, объяснил он.

В России, по его словам, даже в перспективе 4–5 лет такие решения компании не будут востребованы, так как местный автопром, за исключением грузового, находится в упадке, а китайские производители вряд ли дадут устанавливать российское ПО на свои автомобили.

«Лаборатория Касперского» в 2022 году сообщила о планах разработать систему безопасности для «умных» автомобилей — Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Ее можно будет установить на телематический или центральный блок автомобиля с архитектурой ARM.

Разработка «Лаборатории Касперского» будет предназначена для широкого круга автопроизводителей, в том числе тем компаниям, которые выпускают до 1 млн машин в год. У таких компаний часто недостаточно компетенций по кибербезопасности.

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