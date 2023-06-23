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«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS. Компания ведет переговоры с крупнейшим малайзийским производителем автомобилей Proton о внедрении решения для защиты от удаленных атак и взлома.

«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS

В планах компании также создавать совместные решения на базе KasperskyOS с IT-компаниями на малазийском рынке. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.

Решение «Лаборатории Касперского» выйти на рынок Малайзии с автомобильными шлюзами стратегически верное, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Число кибератак и других вмешательств в электронные системы автомобилей ежегодно растет, при этом развитие решений по информбезопасности у поставщиков оборудования и софта для автомобилей не успевает за технологиями хакеров, объяснил он.

В России, по его словам, даже в перспективе 4–5 лет такие решения компании не будут востребованы, так как местный автопром, за исключением грузового, находится в упадке, а китайские производители вряд ли дадут устанавливать российское ПО на свои автомобили.

  • «Лаборатория Касперского» в 2022 году сообщила о планах разработать систему безопасности для «умных» автомобилей — Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Ее можно будет установить на телематический или центральный блок автомобиля с архитектурой ARM. 
  • Разработка «Лаборатории Касперского» будет предназначена для широкого круга автопроизводителей, в том числе тем компаниям, которые выпускают до 1 млн машин в год. У таких компаний часто недостаточно компетенций по кибербезопасности.

Фото на обложке: Elena Ermakova / Shutterstock

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