«Лаборатория Касперского» презентовала Cyber Spa

«Лаборатория Касперского» запустила специализированный сайт, на котором можно пройти онлайн-процедуры, нацеленные на борьбу с тревожностью и стрессом.

На сайте Cyber Spa, доступном на английском и русском языках, можно пройти диагностику уровня стресса, далее в зависимости от показателей система автоматически предлагает пользователю пройти необходимый комплекс процедур, сообщается в релизе «Лаборатория Касперского», поступившем в редакцию RB.ru.

Cyber Spa предлагает на выбор четыре типа релаксационных комплекса: «Бесконечное спокойствие» (зрительно-аудиальные медитации), «Технозвуковая терапия» (аудиорелаксация посредством звуков будущего), «Фитнес-селфи» (комплекс упражнений для лица) и «Диджитал-слайм» (многоуровневая тактильная медитация). Иллюстрации для сайта выполнила цифровой художник Варя Щука.

«Прошлый год оказался непростым для всех. Пандемия и массовый переход на удалённый режим работы повлияли не только на бизнес-процессы, но и на психологическое состояние сотрудников компаний по всему миру. <...> Мы в «Лаборатории Касперского» верим: технологии могут делать жизнь людей лучше. Новые диджитал-инструменты нужны, чтобы помогать пользователям справиться со стрессом и обрести спокойствие. Именно поэтому мы создали Cyber Spa — уникальное виртуальное пространство для комплексной релаксации», — заявила в официальном пресс-релизе Кристина Бранчугова, руководитель группы по бренд-коммуникациям «Лаборатории Касперского».

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Фото: Kaspersky