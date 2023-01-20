Россияне назвали самую ожидаемую новинку российского автопрома

В 2023 году 26% россиян ждут роста производства отечественного автопрома, а свыше 50% — китайских производителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Работы.ру» и «СберАвто», с результатами ознакомился RB.RU.
Почти треть респондентов предположили, что автомобиль станет предметом роскоши. Еще 9% опрошенных ожидают роста автокредитования. А 5% граждан отметили, что ожидают развития новых сервисов владения авто
Самой ожидаемой новинкой отечественного автопрома стала новая LADA Vesta, а зарубежной — китайский Great Wall Tank 300.
Ранее российские автодиллеры предложили главе правительства Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Они намерены снизить риски от ухода зарубежных автоконцернов из РФ.
Среди других предложений — внесение изменений в закон о защите прав потребителей в части снижения штрафов или моратория на них при нарушении сроков гарантийного ремонта автомобилей, либо возможности продления сроков ремонта до получения необходимых запчастей.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Четыре ключевых направления работы с онлайн-репутацией
- 2 Toyota возобновила поставки запчастей в Россию
- 3 Uber объявил о планах создать электромобиль для такси и доставки
- 4 Россияне смогут оплатить штрафы ГИБДД во «ВКонтакте»
- 5 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
ВОЗМОЖНОСТИ
20 января 2023
23 января 2023
25 января 2023