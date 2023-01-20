Россияне назвали самую ожидаемую новинку российского автопрома

В 2023 году 26% россиян ждут роста производства отечественного автопрома, а свыше 50% — китайских производителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Работы.ру» и «СберАвто», с результатами ознакомился RB.RU.

Почти треть респондентов предположили, что автомобиль станет предметом роскоши. Еще 9% опрошенных ожидают роста автокредитования. А 5% граждан отметили, что ожидают развития новых сервисов владения авто

Самой ожидаемой новинкой отечественного автопрома стала новая LADA Vesta, а зарубежной — китайский Great Wall Tank 300.

Ранее российские автодиллеры предложили главе правительства Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Они намерены снизить риски от ухода зарубежных автоконцернов из РФ.

Среди других предложений — внесение изменений в закон о защите прав потребителей в части снижения штрафов или моратория на них при нарушении сроков гарантийного ремонта автомобилей, либо возможности продления сроков ремонта до получения необходимых запчастей.

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