Lada Vesta превратили в беспилотник: автомобиль отдали московской больнице

Российские учёные превратили универсал Lada Vesta в беспилотник. Теперь автомобиль доставляет анализы пациентов между корпусами Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова. Машина уже прошла сертификацию в институте НАМИ.

Первый беспилотный автомобиль на базе отечественного универсала Lada Vesta начал работать в Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова (Первой градской больнице). Как отмечается в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, новый беспилотник доставляет анализы пациентов между корпусами больницы.

Беспилотную версию Lada создали специалисты научно-исследовательского института «МосТрансПроект» совместно с коллегами из МАДИ. Автомобиль уже прошёл сертификацию в институте «НАМИ», для запуска внесли все необходимые пометки в его документы. Тем не менее по закону за рулем обязан находиться пилот-оператор, который следит за безопасностью движения.

Судя по снимкам, отечественный универсал оснастили специальным оборудованием, предупреждающими надписями и наклейками на кузове, знаком «А» на заднем стекле.

«Мы рады, что сегодня нам удалось запустить беспилотник на базе отечественного автомобиля. Это первое такое авто, которое выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу», — рассказал директор «МосТрансПроекта» Александр Поляков.

Ранее RB.ru писал, что в этом году на российских дорогах общего пользования начнут тестировать полностью беспилотные автомобили. В Минтрансе утвердили комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотников без испытателей в салоне.

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы