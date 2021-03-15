На российских дорогах общего пользования уже в этом году начнут тестировать полностью беспилотные автомобили. В Минтрансе утвердили комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без испытателей в салоне.

Беспилотные автомобили начнут тестировать на дорогах России в 2021 году