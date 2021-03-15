Беспилотные автомобили начнут тестировать на дорогах России в 2021 году

На российских дорогах общего пользования уже в этом году начнут тестировать полностью беспилотные автомобили. В Минтрансе утвердили комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без испытателей в салоне.
Опытная коммерческая эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) должна помочь в разработке правовых условий для полноценной работы беспилотных автомобилей в России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса. Испытания планируется завершить к 2024 году. В первую очередь испытания будут проводиться на территориях инноградов — в Сколково и Иннополисе, но также возможны тестирования в отдельных районах Санкт-Петербурга и Москвы. Главное условие для разработчиков — обеспечение безопасности для всех участников движения.
План по испытанию ВАТС на дорогах общего пользования прошло согласование с первым зампредом правительства Андреем Белоусовым, в подготовке документа учитывались позиции МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России и Росстандарта. Также комплекс согласован с отраслевыми экспертными объединениями — ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Российским союзом автостраховщиков, и организациями научно-технологического бизнес-сообщества — «Яндексом», «Камазом», Сбербанком, «Группой ГАЗ» и «Газпром нефтью».
Отмечается, что одним из серьезных барьеров при внедрении беспилотных технологий в России было жесткое регулирование в сфере норм дорожной безопасности.
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