Lamborghini надеется на возврат к двигателям внутреннего сгорания после 2030 года

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Lamborghini (входит в концерн Volkswagen AG) намерен продолжить производство машин с двигателями внутреннего сгорания в следующем десятилетии. Об этом заявил глава компании Стефан Винкельман.

В январе генеральный директор Lamborghini рассказал о планах компании по переходу к производству автомобилей с гибридными и электрическими двигателями. В 2023 году итальянский концерн должен представить первый гибрид, в 2024 году — оснастить электродвигателями весь свой модельный ряд, а после 2025 года — выпустить первый полноценный электрокар.

В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag Винкельман сообщил, что его компания попытается вернуться к производству машин с ДВС в следующей декаде.

«После гибридизации мы подождем, чтобы увидеть — сможем ли мы предложить автомобили с двигателем внутреннего сгорания после 2030 года», — отметил глава Lamborghini.

Винкельманн считает, что возврат к производству спорткаров с ДВС может быть возможен благодаря использованию синтетического топлива.

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