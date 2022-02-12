Lamborghini надеется на возврат к двигателям внутреннего сгорания после 2030 года

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Lamborghini (входит в концерн Volkswagen AG) намерен продолжить производство машин с двигателями внутреннего сгорания в следующем десятилетии. Об этом заявил глава компании Стефан Винкельман.
В январе генеральный директор Lamborghini рассказал о планах компании по переходу к производству автомобилей с гибридными и электрическими двигателями. В 2023 году итальянский концерн должен представить первый гибрид, в 2024 году — оснастить электродвигателями весь свой модельный ряд, а после 2025 года — выпустить первый полноценный электрокар.
В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag Винкельман сообщил, что его компания попытается вернуться к производству машин с ДВС в следующей декаде.
«После гибридизации мы подождем, чтобы увидеть — сможем ли мы предложить автомобили с двигателем внутреннего сгорания после 2030 года», — отметил глава Lamborghini.
Винкельманн считает, что возврат к производству спорткаров с ДВС может быть возможен благодаря использованию синтетического топлива.
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