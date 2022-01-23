Lamborghini начнет переход на электрокары и гибриды в 2023 году

Со следующего года итальянский концерн Lamborghini, принадлежащий Volkswagen AG, планирует перестать выпускать автомобили, работающие только на бензине, а также представить свое первое авто с гибридным двигателем.
Как рассказал Bloomberg глава компании Стефан Винкельманн, в 2023 году производитель презентует плагин-гибрид — автомобиль, оснащенный как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем. Заряжать аккумулятор можно будет во время езды или от сети.
В 2024 году компания планирует оснастить электродвигателями весь свой модельный ряд, включая кроссовер Urus и спорткар Aventador, а после 2025 года — выпустить первый полноценный электрокар. На переход к гибридным и электрическим двигателям Lamborghini выделила $1,7 млрд.
Винкельманн подчеркнул, что производитель пока не определился с дизайном первого электромобиля, но склоняется к четырехдверной модели, подходящей для ежедневного использования.
В конце прошлого года свою стратегию перехода на производство электротранспорта представил американский автогигант General Motors. В этом году он запустит проект eCrate по замене ДВС на электрическую силовую установку
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