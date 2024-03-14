Lamoda запустит собственные одежные бренды Nume и Mademan

Lamoda в апреле запустит собственные марки одежды Nume и Mademan в среднем ценовом сегменте. Женская коллекция будет состоять из более чем 300 моделей, включая обувь и аксессуары, мужская — из 200 позиций.

Выпускать одежду Lamoda будет в Китае и Турции, планы по дистрибуции компания не раскрывает, пишет «Коммерсантъ». Ранее у онлайн-магазина не было собственных брендов одежды.

Такие товары могут быть более прибыльными, но конкуренция среди новых одежных брендов уже высока, отметили эксперты.

Весной 2023 года платформа запустила продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе вошли комплекты постельного белья и простыни. Стоимость комплекта постельного белья составит от 2999 рублей, простыни — от 1499 рублей.

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