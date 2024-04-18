Lamoda запустила собственный бренд женской одежды Nume

Lamoda запустила первую из анонсированных ранее марок одежды — Nume. Это собственная торговая марка онлайн-площадки, бренд продает женскую одежду. Об этом RB.RU сообщил представитель Lamoda.
В продаже уже доступно около 90 предметов для женского гардероба — платья, юбки, брюки, блузки, жакеты и другое. В ближайшее время на платформе также появится подборка одежды Nume из денима.
Всего в этом сезоне в продажу поступит более 300 различных моделей, в том числе обувь.
По словам представителя Lamoda, одежда бренда Nume «призвана передать легкость, элегантность и одновременно индивидуальность и уникальность ее владелицы». Дизайн всех моделей был разработан внутри команды Lamoda.
- Lamoda также планирует запустить марку одежды Mademan. Мужская коллекция будет состоять из 200 позиций.
- Весной 2023 года платформа также запустила продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе вошли комплекты постельного белья и простыни.
Фото: Lamoda
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