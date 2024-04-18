Lamoda запустила собственный бренд женской одежды Nume

Lamoda запустила первую из анонсированных ранее марок одежды — Nume. Это собственная торговая марка онлайн-площадки, бренд продает женскую одежду. Об этом RB.RU сообщил представитель Lamoda.

В продаже уже доступно около 90 предметов для женского гардероба — платья, юбки, брюки, блузки, жакеты и другое. В ближайшее время на платформе также появится подборка одежды Nume из денима.

Всего в этом сезоне в продажу поступит более 300 различных моделей, в том числе обувь.

По словам представителя Lamoda, одежда бренда Nume «призвана передать легкость, элегантность и одновременно индивидуальность и уникальность ее владелицы». Дизайн всех моделей был разработан внутри команды Lamoda.

Lamoda также планирует запустить марку одежды Mademan. Мужская коллекция будет состоять из 200 позиций.

Весной 2023 года платформа также запустила продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе вошли комплекты постельного белья и простыни.

Фото: Lamoda