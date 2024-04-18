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Lamoda запустила собственный бренд женской одежды Nume

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Lamoda запустила первую из анонсированных ранее марок одежды — Nume. Это собственная торговая марка онлайн-площадки, бренд продает женскую одежду. Об этом RB.RU сообщил представитель Lamoda.

Lamoda запустила собственный бренд женской одежды Nume

В продаже уже доступно около 90 предметов для женского гардероба — платья, юбки, брюки, блузки, жакеты и другое. В ближайшее время на платформе также появится подборка одежды Nume из денима.

Всего в этом сезоне в продажу поступит более 300 различных моделей, в том числе обувь.

По словам представителя Lamoda, одежда бренда Nume «призвана передать легкость, элегантность и одновременно индивидуальность и уникальность ее владелицы». Дизайн всех моделей был разработан внутри команды Lamoda.

  • Lamoda также планирует запустить марку одежды Mademan. Мужская коллекция будет состоять из 200 позиций.
  • Весной 2023 года платформа также запустила продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе вошли комплекты постельного белья и простыни. 

Фото: Lamoda

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